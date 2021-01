“Il futuro in tv è già deciso”. Tommaso Zorzi? Dopo il GF Vip è tutto pronto. E che programma!

Procede l’organizzazione dell’Isola dei famosi, il reality che andrà in onda dopo la fine del Grande Fratello Vip. Si tratta di una organizzazione complessa non solo per questioni tecniche, ma anche perché la pandemia da Covid 19 impone regole severe e la massima attenzione a tutti i particolari. La location è stata confermata nelle isole dell’Honduras. Nel frattempo iniziano ad arrivare le prime conferme sui partecipanti e sugli inviati.

Il portale TvBlog sta seguendo da vicino l'evolversi dell'organizzazione del reality. La definizione del cast si fa molto complessa. Come si legge sul sito, le ultime novità riguardano i nomi di Alex Nuccetelli, Valentina Persia, Akash Kumar e Clemente Russo come papabili facenti parte del cast dell'Isola dei famosi. Resta l'incognita su Elisa Isoardi e ancora non si conosce il nome dell'inviato.















Dopo lo stop di Alvin, non dovrebbe essere neanche Aurora Ramazzotti. "Per quel che riguarda gli opinionisti pare ormai certo (salvo sua decisione contraria ovviamente appena uscirà dalla casa del Gf vip 5) l'approdo in questo ruolo di Tommaso Zorzi al cui fianco sarebbe potuta sedere Marisa Laurito, indimenticata protagonista di tanti varietà Rai di successo, a partire da Quelli della notte di Renzo Arbore. Ora però pare che in pole position per quel ruolo ci sarebbe Iva Zanicchi. Paiono dunque definitivamente tramontate le ipotesi di Alessandra Mussolini, Francesca Barra e Stefania Orlando in quel ruolo", si legge su TvBlog.















Per quanto riguarda la data di partenza dell'Isola dei famosi 2021, resta confermata quella di lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5, con doppio appuntamento settimanale almeno per le prime quattro settimane. La conduzione è affidata a Ilary Blasi.









Nel frattempo Tommaso Zorzi è arrivato quasi alla fine del suo Grande Fratello Vip. Tuttavia l’idea che il reality terminerà l’1 marzo non lo convince. Soprattutto se si pensa che dall’8 febbraio in poi i concorrenti non saranno costretti a pagare nessuna penale per aver abbandonato il gioco, come hanno spiegato gli autori. “Sono sicuro”, confida Zorzi all’amica prima di andare a dormire. “Io pure”, conferma Stefania. Sa che il pubblico ha scelto Dayane come prima finalista del GFVip: “Valuto anche in base al giudizio del pubblico”. Tommaso sembra essere convinto, ora vuole stare sereno e concentrarsi su se stesso senza ansie: “Mi vivo bene queste due settimane poi l’8….”.

