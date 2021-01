Nella casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli sta vivendo la seconda storia d’amore: quella con Giulia Salemi, influencer milanese. Prima di lei c’è stata quella con Elisabetta Gregoraci. Una storia lunga e tormentata, fatta di alti e bassi, che non è mai giunta al lieto fine. Ora Pretelli sembra aver voltato davvero pagina e ha occhi solo per Giulia. Su questa storia si è anche espressa la famiglia dell’ex velino.

In un primo momento i parenti del ragazzo lucano hanno fatto trasparire il loro apprezzamento per Elisabetta Gregoraci. Sembrano essere soprattutto sua madre e suo fratello a remare contro la storia con l'influencer italo-persiana. Tanto che lo scorso lunedì, Pierpaolo ha avuto uno scontro acceso con suo fratello Giulio, al quale è stato intimato di non presentarsi più in tv per parlare della sua avventura dal Grande Fratello Vip.















"Da una parte sono arrabbiato, anche se so che vogliono il mio bene. Dall'altra mi fanno sentire solo. Prendere posizione contro mio fratello mi ha fatto sentire male, mi sono sentito non compreso. Basta vedere come guardo Giulia, come le parlo… Loro dovrebbero capirmi al volo", ha detto Pierpaolo Pretelli. E durante la puntata di lunedì 25 gennaio ha fatto nuovamente ingresso nella casa Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo.















Ha parlato con Giulia Salemi dopo lo scontro con Pierpaolo di una settimana fa. I suo intento era quello di spiegare meglio la sua posizione rispetto a questa relazione. "Mi ero affezionato all'amicizia speciale ma ora mi sono ricreduto tantissimo. Pierpaolo è andato contro la famiglia, ci tiene davvero tanto. Arrivate fino alla fine, io tifo per voi. Non mollate", ha spiegato Giulio Pretelli. E sul motivo per il quale all'inizio preferiva Elisabetta Gregoraci, il ragazzo si è giustificato: "Fin da piccolo ho seguito la tv e ho seguito Elisabetta, quindi è stato per questo".









Dal suo sguardo trapela tanta bontà. “Mi sono ricreduto lunedì. E quando ci vedremo ti ricrederai”, dice. Un Pretelli emozionatissimo. “Vivo con Pierpaolo quindi ci vedremo spesso. Ma sono fidanzato”, continua dicendo alla Salemi. “Appena Pierpaolo uscirà faremo un bel viaggetto insieme”. Una dichiarazione d’amore vera nei confronti di suo fratello. E Pierpaolo scherza: “Io che ruolo ho? Ma lo amo”.

