Grosse, grossissime novità nella 34esima puntata del GF Vip. Intanto Alfonso Signorini ha finalmente svelato la data della finale che, udite udite, è ancora più lontana di quanto credessimo. Che questa fosse un’edizione lunghissima (è partita il 14 settembre del 2020) si sapeva, ma la notizia è che è destinata a durare ancora un altro mese- Come annunciato in diretta dal padrone di casa, difatti, le luci di Cinecittà si spegneranno il prossimo primo marzo.

“Questo viaggio infinito è nel guinnes della televisione – dice Signorini leggendo un comunicato ufficiale ai suoi vipponi- Per rendervi conto della cosa noi siamo alla 34ma puntata e arriveremo alla cinquantesima! È il pubblico a chiedere quello che stiamo facendo. Vi avevo anticipato che la finale non sarebbe stata l’8 febbraio. Grande Fratello Vip finirà lunedì 1 marzo”. (Continua dopo la foto)















E se già la scorsa settimana, alla notizia del prolungamento, i concorrenti rimasti in gioco erano rimasti di sasso, dopo questo annuncio erano increduli. Soprattutto Tommaso Zorzi, letteralmente sotto choc: “È uno scherzo!”. E Signorini ha sottolineato; “Ognuno è libero se vuole di tornarsene a casa, però se rimanete lo farete con l’entusiasmo di sempre”. Ma c’è una cosa che i vipponi ancora non sanno. (Continua dopo la foto)















Probabilmente solo venerdì prossimo, quando ci sarà una nuova diretta del GF Vip che tornerà così al doppio appuntamento settimanale, Tommaso Zorzi e gli altri sapranno che c’è un nuovo concorrente. L’ultimo di questa quinta edizione. La voce in realtà era nell’aria da giorni, ma ha trovato conferma nelle parole di Signorini in apertura di puntata. (Continua dopo le foto)











Ora è ufficiale: Alda D’Eusanio è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La giornalista e opinionista entrerà nella Casa il prossimo venerdì, come annunciato dal conduttore che si è poi collegato in diretta con la D’Eusanio, già in hotel. “Come hai fatto a trascinarmi in questa incredibile avventura?! – il commento a caldo di Alda – Mai dire mai nella vita”. Il 29 gennaio, dunque, il nuovo ingresso nella Casa, dove resterà fino a quando terminerà il programma.

“Pure tu? Ok, è deciso”. Tommaso e Stefania, si è sentito benissimo: il colpo di scena clamoroso nella notte