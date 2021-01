Dayane Mello è la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha battuto al televoto l’amica Rosalinda Cannavò, la conduttrice Stefania Orlando e l’influencer milanese Giulia Salemi. “Voglio dedicare questa finale a mia figlia, ad Alfonso, ad Antonella, a Pupo e alla mia amica Rosalinda”, ha detto Dayane dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, che poco dopo ha comunicati si vipponi la nuova data della finale.

Dopo il primo slittamento annunciato a fine novembre 2020 – in quel momento avevano abbandonato il reality show Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini – il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il 1° marzo. Dayane Mello è stata fra le prime a entrare nella casa e, con questo verdetto, resterà dentro fino alla fine per un totale di 168 giorni, un vero record nella storia dei reality show della televisione italiana.















Dopo l'annuncio della prima finalista Alfonso Signorini ha mandato i vipponi nella stanza Super Led per scoprire chi sarà il concorrente maschio a volare in finale. Dopo una serie di nomi, il conduttore ha aperto il sondaggio che decreterà il secondo finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. I telespettatori da casa dovranno scegliere tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Il televoto si chiuderà venerdì prossimo.















Alfonso ha annunciato anche l'ingresso di una nuova concorrente. A poco più di un mese dalla fine dalla fine del reality venerdì entrerà nella casa Alda D'Eusanio: "Come hai fatto a trascinarmi in questa incredibile avventura? Mai dire mai nella vita", ha detto la D'Eusanio in collegamento con il conduttore. La puntata di lunedì è stata caratterizzata anche per un piccolo indicente. Niente di preoccupante, ma mentre le telecamere riprendevano Signorini, una delle ex vippone è caduta dalla sedia.









Il video, riproposto da alcune pagine social, è diventato virale sul web anche perché non è la prima volta che la ballerina cade rovinosamente durante la sua esperienza al GF Vip. Stessa cosa per Selvaggia Roma, protagonista indiscussa dei più divertenti capitomboli (anche dal letto) all’interno della casa.

