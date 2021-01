Nelle ultime ore il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato una vera e propria bomba su un ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. “C’è una ex concorrente che prima della diretta, prende energia cantando del rap, beve molto vino” ha detto sui social Parpiglia.

"Beve da quando esce dai camerini fino allo studio" ha proseguito poi il giornalista, aggiungendo che avrebbe ricevuto anche una sorta di ultimatum da parte della produzione, dato che la situazione stava diventando ingestibile. Il nome dell'ex concorrente non è stato fatto ma dagli indizi è come se fosse stato fatto: "È una molto rock", si siede spesso in seconda fila e spesso è pettinata con le treccine. Anche se nessuno aveva fatto nomi, sui social qualcuno ha tirato in ballo Myriam Catania, attrice ed ex moglie di Luca Aregentero ma anche Selvaggia Roma, ex volto di Temptation Island.















Dopo il gossip lanciato a "Casa Chi" da Gabriele Parpiglia, produzione del Grande Fratello Vio ha deciso di intervenire con un comunicato stampa ufficiale nel quale si legge: "La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno". Nel post pubblicato sul canale social del reality show condotto da Alfonso Signorini, alcuni utenti hanno anche chiesto delucidazioni sul comportamento di un'altra concorrente, risultata poi la prima finalista del reality show, Dayane Mello, accusata di aver pronunciato frasi infelici su Tommaso Zorzi.















"Solo perché ha crisi d'ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui, veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d'ansia, – aveva detto – perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincogli***ti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri 'sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo".









Già nelle scorse settimane la modella brasiliana aveva fatto discutere per alcune esternazioni rivolte a Rosalinda Cannavò. “Tanto tu lo sai dove va questo, vero? Tutto nelle gambe, tutta cellulite”, aveva detto con tono di rimprovero scatenando la reazione del web.

