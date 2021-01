È andata in onda una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip 5. Come al solito non sono mancate sorprese, emozioni e chiarimenti, ma soprattutto c’è stata la tanto attesa elezione della prima finalista di questa edizione. Ad avere la meglio tra Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Giulia Salemi è stata Dayane Mello che ha sempre superato tutte le nomination. La modella brasiliana ha manifestato la sua felicità, pronunciando le testuali parole: “Voglio dedicare questa finale a mia figlia, a te Alfonso, a tutta la famiglia, a Rosalinda, a voi e a tutti gli amici”.

Anche il nuovo appuntamento serale del GF Vip 5 è stato abbastanza movimentato. Dopo il confronto tra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, con il fratello e la madre dell’ex velino di Striscia la notizia e la sorpresa a Samantha De Grenet è stato il turno del momento tanto atteso. Il conduttore ha chiuso ufficialmente il televoto aperto la scorsa settimana, per far decidere al pubblico chi merita di arrivare in finale tra Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Giulia Salemi. (Continua a leggere dopo la foto)















Le probabili finaliste dopo essersi messe con le spalle al led hanno saputo il primo verdetto del televoto, annunciato da Alfonso Signorini: “La prima vip che per il momento non va in finale è Rosalinda”. L’attrice siciliana pur mostrandosi un pò dispiaciuta ha affermato: “Grazie lo stesso”. (Continua a leggere dopo la foto)















A questo punto Giulia, Stefania e Dayane si sono recate nello studio su invito del conduttore, che ha rivolto una domanda ad ognuno di loro. La Orlando ha detto di essere senza parole e di non sapere se si meritava la finale, Dayane invece ha affermato di essere felice di esserci, come risposta a Signorini che le ha chiesto: “Quando hai varcato la porta rossa ti aspettavi di arrivare fino a qui?”. (Continua a leggere dopo la foto)











A vincere è stata Dayane Mello, ma il presentatore prima di farla tornare nella casa di Cinecittà le ha sottolineato che sarebbe stata lei a comunicare di essere la prima finalista.

