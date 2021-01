Al GF Vip è arrivato il momento per Alfonso Signorini, di comunicare ufficialmente la data della finale. Un annuncio che tutti i Vipponi attendono con ansia da giorni. Per l’occasione il conduttore decide di chiamare nella stanza Super Led solo i vip veterani di questa edizione, quelli entrati a settembre, per poter dare loro un incoraggiamento in più. Alfonso Signorini rivela che nonostante ciò che si possa pensare anche per lui e per tutti gli autori non è stato facile portare avanti il reality così a lungo, dopodiché passa a leggere il comunicato: “Finalmente posso comunicarvi la data ufficiale”.

E ancora: “Grande Fratello Vip finirà lunedì 1 marzo”. La notizia coglie i concorrenti impreparati, e Alfonso Signorini, notando l’espressione stupefatta di Tomaso Zorzi gli chiede a cosa stia pensando. Lui prontamente risponde: “È uno scherzo?!”. Dopo la notizia che il GF Vip terminerà il 1 marzo, ovvero il giorno precedente la prima puntata di Sanremo 2021, è calato il gelo nella casa di Cinecittà. (Continua a leggere dopo la foto)















Di sicuro i Vipponi non si aspettavano di dover rimanere ancora per più di un mese all’interno del reality e cercando di comprendere il loro stato d’animo, Alfonso Signorini domanda a Stefania Orlando di riassumere in poche parole quello che le passa per la mente: “Pensavamo un po’ prima”, ammette la Orlando, facendo riferimento al fatto che nell’ultima puntata, il conduttore avesse annunciato che non si sarebbe andati oltre la fine di febbraio e che probabilmente la finale sarebbe andata in onda intorno al 20 febbraio. (Continua a leggere dopo la foto)























Alfonso Signorini, che precedentemente aveva annunciato un altro comunicato ufficiale cerca di incoraggiare i concorrenti: “Sono sicuro che sapere di fare compagnia a tanta gente vi darà lo sprint finale”. (Continua a leggere dopo la foto)



Il conduttore afferma di sapere che arrivati a questo punto la stanchezza si fa sentire ma nonostante ciò Signorini chiede ai Vipponi di discutere dopo di eventuali dubbi e di concentrarsi esclusivamente sulla puntata di stasera che sarà ricca di tanti altri colpi di scena. Per concludere, Alfonso Signorini fa una promessa ai suoi Vipponi: “Sulla finale avete la mia parola, non ci sbaglieremo più”.

Ti potrebbe anche interessare: Elisabetta Gregoraci, altro che la camicia di Tommaso Zorzi: quanto costano gli anfibi