Non poteva iniziare peggio la settimana di ‘Pomeriggio Cinque’, con Barbara D’Urso alle prese con una puntata davvero infuocata. Tutta colpa di un’ospite che ha scatenato la reazione furibonda di un’altra persona, che si è sentita tirata in ballo. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, ma all’improvviso è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti di stucco. Barbarella ha faticato moltissimo a tenere il controllo della situazione e il pubblico è rimasto veramente senza parole.

Non si era verificato alcun tipo di imprevisto fino a quegli istanti, poi il patatrac inaspettato che ha sconvolto il pubblico e la stessa padrona di casa. Addirittura si è materializzata una telefonata in diretta, che la conduttrice televisiva di Mediaset ha ovviamente accolto per rispettare il diritto di replica. In studio si è creato un vero e proprio litigio a distanza, con toni decisamente altissimi. Andiamo a vedere cos’è accaduto e perché c’è stata così tanta rabbia da parte di un personaggio noto. (Continua dopo la foto)















Ospite della puntata di lunedì 25 gennaio c’è stata Lucia Bramieri, che ha voluto fare un appello in diretta per cercare di riappacificarsi con la moglie del suocero. Peccato però che la signora Angela Baldassini non ha accolto di buon grado questa proposta ed è intervenuta in diretta: “Volevo replicare, sto tremando e mi sto sentendo male. Adesso è ora di farla finita di parlare di questa cosa. Non se ne può più, lasciamolo riposare in pace”. Lucia ha tentato di dire la sua. (Continua dopo la foto)















La vedova di Gino Bramieri ha continuato ad inveire contro l’ospite di Barbara D’Urso: “Non parlare, io voglio che il mio nome non si faccia più. Tu non sai nulla di me e di Gino. Non sai nulla di questa famiglia, non farmi dire la verità. Non mi piace il gossip. Ho bisogno di serenità, tu mi hai rovinato la vita. Gino non si meritava tutto ciò”. A quel punto Carmelita, vedendo che la situazione stava degenerando, è stata costretta a intervenire ma ha avuto grosse difficoltà a calmarla. (Continua dopo la foto)









Barbara D’Urso ha quindi commentato: “Angela, ti prego, calmati. Ti conosco bene e l’intenzione di Lucia Bramieri era quella di fare pace”. La Baldassini non ha voluto ascoltare altro ed ha soltanto confermato ciò che aveva detto precedentemente, ovvero che non dovranno più parlare di questa storia. E Barbarella ha promesso che non sarà toccato più l’argomento.

“Anche loro tra i super ospiti”. Sanremo 2021, Amadeus piazza il doppio colpo: sul palco dell’Ariston due nomi top della musica