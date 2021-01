Altro successo per Maria De Filippi: sabato sera il suo C’è posta per te ha fatto schizzare gli ascolti di Canale 5. Dopo Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Marco Bocci, Giulia Michelini e Irama, è arrivato il turno dell’ospite forse più atteso di questa stagione: Can Yaman.

L’attore ha conquistato il cuore del pubblico italiano con la sua bellezza e il talento mostrato nelle serie tv di successo come DayDreamer e nello studio di Maria ha sorpreso una delle protagoniste della puntata andata in onda il 23 gennaio 2021. A proposito di protagonisti, ha fatto molto scalpore la storia di Alessandro e Florinda. È stato lui a contattare la redazione di C’è posta per te perché Maria De Filippi lo aiutasse a recuperare il rapporto con la ex compagna. (Continua dopo la foto)















Florinda lo aveva già perdonato dopo aver scoperto un tradimento, poi la decisione di lasciarlo definitivamente dopo avere scoperto alcune conversazioni di lui con una collega. “Ci pensavo in questi giorni a una vita senza di lui – le parole di lei – Ci pensavo. Pensavamo a dei figli, ma alla fine farò la nonna. Nel mio quarantesimo compleanno, tre anni fa, mi ha chiesto di sposarlo. Ma per me contava solo stare con lui, non mi interessava il matrimonio. Mi ha distrutta, mi ha fatto veramente del male”. (Continua dopo la foto)















“Non avevo mai provato un dolore così grande – ha continuato a raccontare Florinda – Non è vero che con l’altra donna si sono visti una sola volta. So che si sono visti il 21 giugno, ho saputo da fonti certe che era con lei. Era il giorno del compleanno di Alessandro. Poi ho scoperto i messaggi anche con un’altra collega. Sembrava che da parte di lei ci fosse un piccolo sentimento. Se una donna dice ‘Mi manchi’… Diceva di avere capito e poi ha iniziato con un’altra”. (Continua dopo le foto)











Alessandro si è scusato più volte, sottolineando di aver sbagliato e che le manca tutto di lei: “Sono stato un vigliacco e non ho avuto il coraggio di dirti tutta la verità. Sono stato stupido”. E alla fine però, grazie all’intervento di Maria De Filippi, Florinda ha scelto di perdonarlo e quindi di aprire la busta. Sono passati mesi da questo momento (le puntate di C’è posta per te sono state registrate in estate), come è andata a finire tra i due? Alessandro e Florinda stanno ancora insieme, come dimostrano le foto pubblicate sui social anche nei giorni scorsi.

