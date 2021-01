Il Festival di Sanremo, edizione 2021, ha ancora molti dubbi da sciogliere. Restano infatti per Amadeus e la Rai i problemi di sicurezza da risolvere al 100% per permettere la buona riuscita della kermesse musicale, possibilmente con la presenza del pubblico. Quest’anno c’è già stata una novità, visto che da febbraio è stato rinviato a marzo. Il direttore artistico ha sempre detto di volere la gente, altrimenti perderebbe di interesse l’intero Festival. E ha anche fatto una dichiarazione netta.

Amedeo Sebastiani ha aggiunto nei giorni scorsi che, se non si dovessero incastrare tutti i tasselli entro meno di due mesi, sarebbe pronto a dare appuntamento al 2022. Nonostante mille problematiche e incertezze, ecco però arrivare una magnifica notizia. Due super ospiti per Sanremo 2021 che avrebbero già detto di sì ad Amadeus e che porteranno sul palco dell'Ariston un talento incredibile. Un doppio colpo molto apprezzato dal pubblico, che si augura possa andare tutto per il verso giusto.















Stando a quanto rivelato da alcune agenzie di stampa giornalistica prenderanno parte a Sanremo 2021, in veste appunto di ospiti, le cantanti Giorgia ed Ornella Vanoni. La prima sarebbe stata richiesta in maniera molto forte da Amadeus, che avrebbe fatto carte false pur di averla. Recentemente l'abbiamo vista all'opera alla trasmissione condotta da Fiorella Mannoia. Ma anche la Vanoni non è ovviamente un nome di poco conto e promette grande spettacolo.















Secondo quanto trapelato finora, Ornella Vanoni potrebbe partecipare il sabato, quindi durante la serata conclusiva, e sarebbe omaggiata dopo una sfavillante carriera professionale. Ma non sono gli unici due nomi di grosso peso ad essere circolati in questi giorni. Si parla con una certa insistenza anche di Giuliano Sangiorgi, ovvero il cantante dei Negramaro, e di Fiorella Mannoia. Non resta che aspettare ancora qualche giorno o settimana per conoscere tutte le ufficialità di Sanremo.









Oltre alla cantante Elodie e all’attrice Matilda De Angelis, il sito del Corriere della sera ha anticipato i nomi delle restanti 8 dame. A grande richiesta arrivano Miriam Leone e Vanessa Incontrada. Poi ancora, ritroveremo, dopo la co-conduzione dello scorso anno, Georgina Rodriguez, compagna del campione della Juventus, Cristiano Ronaldo, e Diletta Leotta. Poi Matilde Gioli, Mariacarla Boscono, Giovanna Civitillo e Alice Campello.

