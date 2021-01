È stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Fin dal suo ingresso Patrizia De Blanck ha subito catturato l’attenzione sia del pubblico a casa sia dei coinquilini grazie al suo modo di fare molto spontaneo e colorito. Certo non sempre il suo carattere si è sposato alla perfezione con quello degli altri concorrenti. Ci sono stati momenti difficili e vere e proprie liti.

Da ricordare i siparietti con Enock Barwuah e le discussioni con Rosalinda Cannavò e con Stefania Orlando. Per non parlare dei segreti raccontati da Tommaso Zorzi. Insomma Patrizia, nel bene e nel male, ha caratterizzato questa edizione del Grande Fratello Vip. Ora, però, spunta fuori un nuovo aneddoto che vede Patrizia De Blanck ancora protagonista, anche se non proprio in modo positivo.















A raccontare questo particolare episodio è Gabriele Parpiglia che a Casa Chi ha spiegato cosa è successo durante una delle ultime puntate del reality. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa avvenuto fuori dalla casa, visto che Patrizia è stata eliminata a fine novembre. Ebbene l'ex gieffina, durante una pausa pubblicitaria, ha lasciato il suo posto e ha iniziato a distribuire ai pochi presenti in studio dei dolci preparati da lei stessa.















"Mi raccontano – le parole di Gabriele Parpiglia – che Patrizia De Blanck ha portato da casa sua dei dolci. Poi durante la pausa pubblicitaria si è alzata e si è messa a distribuire alle persone presenti in studio, autori, al poco di pubblico presente, il mangiare come se fosse tutto normale". Il comportamento della contessa ha provocato la reazione, piuttosto brusca, dei responsabili della sicurezza i quali hanno preso di peso Patrizia e l'hanno riportata al suo posto.









Tutto ciò è avvenuto quando non erano in diretta, ma c’era il nero pubblicitario. Ovviamente le disposizioni anti-contagio vietano di distribuire dolciumi alle persone soprattutto se non conviventi. E nel frattempo, anche un’altra ex gieffina dà dei problemi alla produzione, sempre secondo Parpiglia: “Un’ex concorrente prima della diretta prende energia cantando del rap e bevendo molto vino. Lo fa dai camerini allo studio. Ieri le hanno dato un altro avvertimento. Se non la vedremo in studio significa che ha deciso di non andare più. Posso dirvi che è una molto rock”.

