Caterina Balivo lo aveva detto e ora il tanto atteso momento del suo ritorno in tv è finalmente arrivato. Sono mesi che la conduttrice campana è assente dal piccolo schermo. Dopo l’addio a Vieni da Me, trasmissione che ha condotto con estrema professionalità ottenendo successi e grande affetto da parte del pubblico, la Balivo ha infatti preferito restare lontano dalle telecamere.

Una decisione ponderata, è chiaro, che a lungo non è però stata digerita dal suo pubblico, impaziente e curiosissimo di rivederla in televisione. C'è da dire però che in tutto questo tempo la bella Caterina non ha mai abbandonato i suoi fan, ai quali ha mostrato parte della sua vita attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Insomma, pur rinunciando al pubblico televisivo, la Balivo è comunque stata molto presente per quello social.















Ma ora, come anticipato, il suo grande ritorno è ufficiale e imminente: Caterina Balivo, dopo mesi di assenza, torna a far parte di un programma televisivo. L'annuncio è arrivato attraverso i suoi canali social, dove la conduttrice ha rivelato che sarà presente nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato al fianco della padrona di casa, Milly Carlucci.















"E da venerdì̀ sera si torna in tv! Milly, vengo da te", ha annunciato Caterina su Instagram raccogliendo subito una marea di "Finalmente!" e "Che notizia bellissima". La Balivo farà infatti parte della giuria de Il Cantante Mascherato, lo show che già nella sua prima edizione aveva ottenuto buoni risultati in termini di ascolti. Oltre a lei anche Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca con il compito di indovinare, insieme al pubblico, il nome dei cantanti misteriosi.









Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)



C’è grande attesa per il debutto de Il Cantante Mascherato 2, che inizierà venerdì 29 gennaio 2020 e sfiderà il GF Vip di Alfonso Signorini che torna al doppio appuntamento settimanale. I cantanti misteriosi, come annunciato dalla stessa Milly Carlucci, si nasconderanno sotto le maschere della Pecorella, la Giraffa, il Lupo, la Tigre Azzurra, la Farfalla, il Gatto, il Pappagallo, l’Alieno e l’Orso.

