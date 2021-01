Alta tensione a pochissimo dalla diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Innanzitutto Rosalinda Cannavò ha fatto una rivelazione clamorosa sul suo fidanzato Giuliano Condorelli, che l’avrebbe tradita in passato. Una confessione mai fatta prima d’ora, che apre una nuova parentesi sulla loro relazione sentimentale, che sembra in crisi profonda. Ma nelle ultime ore ad aver fatto discutere sono state anche alcune parole proferite da Dayane Mello, la quale si è confidata con Carlotta Dell’Isola.

In primis la modella brasiliana ha voluto manifestare tutta la sua onestà, ammettendo di volerci provare fino alla fine. Visto che ormai è riuscita a raggiungere questa fase del reality show, ha voglia di combattere per giungere in finale e chissà vincere addirittura il programma. Dayane non ha affatto gradito l'atteggiamento della coinquilina Stefania Orlando. Le ha infatti riservato delle accuse molto dirette e Alfonso Signorini ne parlerà sicuramente anche durante la puntata.















La Dell'Isola, rivolgendosi a Dayane Mello, ha riferito di aver avuto un confronto con Alessia Marcuzzi prima dell'ingresso nella Casa. E la conduttrice televisiva ha avuto solo parole di elogio nei confronti della sudamericana. Quest'ultima però, quando ha cominciato a parlare di Stefania Orlando, ha puntato subito il dito contro di lei, accusandola di essere praticamente falsa. Ha infatti detto: "Non è stata vera, se la tira". I suoi stati d'animo sarebbero quindi preconfezionati.















Dayane Mello è assolutamente convinta che la Orlando si comporti bene e finga di essere una persona a modo e molto simpatica, per il solo scopo di farsi buono il pubblico ed ottenere dunque consensi. Secondo Carlotta, Stefania avrebbe solo il desiderio di darsi forza, ma la brasiliana non crede assolutamente alla bontà dei sentimenti. Sicuramente si prevede una serata scoppiettante: se l'argomento sarà tirato fuori, è altamente probabile che possa esserci un durissimo faccia a faccia.









Intanto, Dayane Mello è la candidata numero 1 per il primo posto in finale. Alfonso Signorini ha aperto la scorsa settimana il televoto, che vede protagoniste Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Giulia Salemi e Dayane Mello. Sono comunque diversi i telespettatori che hanno più volte segnalato i presunti voti provenienti dal Brasile, che tifa per la vittoria di Dayane.

