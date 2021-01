“Niente da fare, la Rai ha deciso”. Brutto colpo per Alberto Matano. La scelta lascia l’amaro in bocca al conduttore

Sono stati svelate dal Corriere della Sera le dieci donne che accompagneranno Amadeus lungo le cinque serate del Festival di Sanremo. Due donne per ogni serata della kermesse canora che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021. Già da tempo si era vociferato e poi in seguito confermata la presenza di Elodie e Matilda De Angelis, ma adesso anche gli altri otto nomi delle loro colleghe sembrano ufficiali.

La prima della lista è l’ex Miss Italia Miriam Leone, richiesta a gran voce anche dal web. Insieme a lei ci sarà Vanessa Incontrada, il suo era uno dei nomi più gettonati in rete. Ci saranno anche grandi ritorni, come quello di Georgina Rodriguez e Diletta Leotta. Sul palco dell’Ariston ci sarà il debutto per Matilde Gioli (attrice), Mariacarla Boscono e Alice Campello, nota influencer. Una delle novità maggiormente attese dal pubblico sarà la presenza di Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. (Continua dopo la foto)















Sarà comunque una edizione molto particolare quella del prossimo Festival di Sanremo. Alla mancanza del pubblico nel Teatro Ariston, sostituito a quanto pare con pochi figuranti pagati, si unirà l’assenza di una delle trasmissioni che solitamente nei giorni del Festival va in onda dalla città dei fiori. Si tratta nello specifico de La Vita In Diretta, condotta da Alberto Matano. (Continua dopo la foto)















Come ha annunciato TVBlog, il programma di Matano resterà negli studi di via Teulada a Roma dall’1 al 5 marzo. Una decisione amara, quella dei vertici Rai: nessun programma si trasferirà nella cittadina ligure, pertanto anche Marco Liorni con il suo Italia Si sabato 6 marzo, giorno della finale di Sanremo 2021, andrà regolarmente in onda dallo studio Rai di Roma. Insomma saranno diversi i volti Rai che non faranno la trasferta in Liguria. (Continua dopo la foto)









Come ha specificato TvBlog, molti programmi dovranno accontentarsi ciascuno di un inviato che racconterà sul posto tutti i segreti dell’edizione numero 71 del Festival della canzone italiana: una delle edizioni più strane di sempre visto che, anche tra gli addetti ai lavori, pare vi saranno non pochi cambiamenti. Anche la squadra sarà infatti ridotta per evitare assembramenti dietro le quinte. L’unica a trasferirsi a Sanremo sarà Mara Venier con la puntata di Domenica In del 7 marzo.

