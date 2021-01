Una puntata, quella in onda stasera, che potrebbe avere dei risvolti sorprendenti a cominciare dal nome del primo finalista. Nelle anticipazioni Alfonso Signorini ha spiegato che non mancheranno i colpi di scena. Di sorprese, tra l’altro, ce ne sono state diverse in questi giorni. Protagonisti su tutti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e, ancora di più Dayane Mello.

La frase infelice su Tommaso Zorzi, è stata solo metà della causa che ha dato il via alla bufera social nei confronti della modella brasiliana. Dayane Mello infatti ha esagerato ancora e anche i suoi fan più accaniti questa non gliela vogliono perdonare. Prima la frase nei confronti di Tommy, in cui lo descrive come "malato di mente", poi ancora, insaziabile, altre parole fortemente discriminatorie. "Col tuo fisico se ti devi vergognare, pensa quelli che hanno la panciona cosa devono fare" ha detto.















La bufera scatenata dai telespettatori del GF Vip si è compiuta. Sui social, in moltissimi si sono infuriati per l'uscita della modella brasiliana, etichettandola come non rispettosa nei confronti di chi ha qualche kg in più. L'urlo al body shaming è stato lanciato. Le parole della Mello erano dirette ad Andrea Zenga e il siparietto è diventato virale in pochissimo tempo sui social.















Ma, nonostante questo, Dayane Mello è la candidata numero 1 per il primo posto in finale. Alfonso Signorini ha aperto la scorsa settimana il televoto, che vede protagoniste Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Giulia Salemi e Dayane Mello. Una tra loro avrà l'opportunità di accadere direttamente alla finale, grazie al voto del pubblico. I televoti che l'hanno vista protagonista sono stati spesso oggetto di numerose critiche da parte del pubblico italiano.















Sono diversi i telespettatori che hanno più volte segnalato i presunti voti provenienti dal Brasile, che tifa per la vittoria di Dayane. Ma potrebbe non essere la vera sorpresa visto che oggi Tommaso Zorzi e Stefania potrebbero annunciare di abbandonare la casa. Motivo? La settimana scorsa hanno scoperto di un nuovo prolungamento del programma. E non l’hanno mandato giù.

