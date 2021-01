Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Andrea Zelletta ha sollevato interesse e curiosità. Di lui si parla ora come forte candidato a raggiungere la finalissima del reality show, in programma a fine febbraio. Nelle ultime ore è però circolata una voce nei suoi confronti, riguardante la troppa vicinanza con Giulia Salemi.

Questo rapporto bellissimo instaurato tra i due gieffini pare stia dando un po’ fastidio a Pierpaolo Pretelli, che avrebbe manifestato una certa gelosia. E chissà se ci sarà un confronto su questo. All’inizio della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, il modello originario di Taranto è stato più volte criticato, in particolare da Franceska Pepe, la vulcanica gieffina eliminata prematuramente dal programma. Adesso contro di lui si è scagliata Eva Henger, che ha rilasciato un’intervista a ‘White Radio’. La donna non ha fatto troppi giri di parole ed ha vomitato tutto sul concorrente di Alfonso Signorini. Continua dopo la foto















Non certamente una bella considerazione nei confronti di Zelletta che ha raccontato di una violentissima lite con la fidanzata Natalia Paragoni. Colpa di un paio di jeans per i quali Andrea ha speso una cifra mostruosa: 1.199 euro che hanno mandato su tutte le furie la fidanzata. “Natalia ha fatto l’inferno quando li ho comprati…”. Continua dopo la foto















Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip hanno strabuzzato gli occhi nel momento in cui sono venuti a sapere che Andrea Zelletta ha pagato quegli stessi pantaloni oltre 1000 euro. “Volevo semplicemente togliermi uno sfizio…” ha detto. In molti su twitter, appena hanno ascoltato questa rivelazione di Andrea Zelletta, hanno subito ricordato che all’inizio della sua avventura al GF Vip. Continua dopo la foto











.“Non era quello che diceva che non era mai riuscito a portare fuori a cena sua mamma?” E ovviamente è scoppiato il caos sul web. Andrea Zelletta partecipa al Grande Fratello VIP per mettere alla prova le sue capacità di tolleranza e resistenza. Ha dichiarato anche che vorrebbe vincere il programma: si definisce infatti un “titolare” e non una persona nata per stare in panchina. Nella casa del Grande Fratello Andrea ha avuto anche un momento di sconforto condito da un pianto, per non essere ancora riuscito ad aiutare genitori economicamente come hanno fatto loro con lui. Enock lo ha consolato.

Ti potrebbe interessare: “La dovete cacciare. Subito!”. GF Vip, Dayane Mello nella bufera. Ora il pubblico la vuole fuori per quello che ha fatto