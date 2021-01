Sono numerosi gli sviluppi possibili delle storie nate dietro la telecamera. È anche per questa imprevedibilità che Uomini e Donne di Maria De Filippi continua a far registrare ottimi dati di ascolto e riesce a sorprendere i telespettatori dopo tanti anni. C’è chi si frequenta per poco tempo, chi si lascia, chi fa figli, chi si sposa e trova la felicità. E poi ci sono loro, Clarissa Marchese e Federico Gregucci.

L’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare Clarissa e Federico erano appena rientrati da Miami, dove avevano vissuto per tre anni. L’ex miss Italia aveva annunciato che la coppia sarebbe rientrata in Italia e che la nuova casa sarebbe stata in particolare a Firenze. Qui il marito ha trovato un nuovo lavoro dopo l’esperienza alla Juventus Academy. In realtà, però, la decisione di tornare è dipesa da un altro fatto, molto più importante e dirompente. (Continua a leggere dopo la foto)















Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono protagonisti di un percorso particolare a Uomini e Donne. Una volta lasciato lo studio i due si sono fidanzati, si sono sposati e poi hanno avuto una splendida figlia, di nome Arya. Ecco svelato il vero motivo del loro ritorno in Italia. E adesso la stessa ex miss Italia ha fatto una clamorosa rivelazione al magazine ufficiale di UeD: “Spero arriverà un fratellino. Quando Arya avrà due anni ricominceremo a provarci”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nessuna nuvola all’orizzonte, quindi, per la coppia formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che non lasciano anzi ‘raddoppiano’. Ed entrambi ammettono che, nonostante siano lontani dal programma da circa cinque anni, continuano a seguire le vicende di dame e cavalieri, tronisti e troniste. Clarissa ha inoltre confidato il nome della sua preferita, ovvero la tronista Sophie Codegoni: “Molto più matura dell’età che ha. Mi ha colpito la sua saggezza. Le auguro che vada tutto bene”. (Continua a leggere dopo la foto)









La coppia, che ora si trova in Sicilia, ma che presto si trasferirà a Firenze sta attraversando un periodo particolare: “Non abbiamo molto più tempo per noi due – ammette Clarissa Marchese sul marito Federico Gregucci – ma cerchiamo di trovare delle cose da condividere. Comunque stiamo sempre insieme e per questi ci riteniamo fortunati”. Si moltiplicano, nel frattempo, gli impegni professionali per Clarissa lungo il corso dell’anno.

UeD, Clarissa Marchese e Federico Gregucci presentano la figlia per la prima volta