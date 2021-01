“Ti do una corda… impic***”. C’è posta per te, la frase choc in prima serata. Maria De Filippi senza parole: lo scontro tra Lisa e Graziella

E successo davvero di tutto durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te. Una delle storie proposte da Maria è stata quella di Lisa, una donna leccese che ha cercato il padre Salvatore, con il quale si sono interrotti da anni i rapporti. L’uomo è sbarcato in studio con la vulcanica Graziella, la seconda moglie, che ha cresciuto Lisa molto duramente. Salvatore da Graziella ha poi avuto una seconda figlia, Claudia. La storia, a grandi linee, è la seguente: Lisa accusa Graziella di averla educata troppo severamente e di non averla trattata come Claudia. Da qui il suo allontanamento da lei e dal padre.

Tuttavia la sua versione non è stata confermata né Salvatore né la sua seconda moglie che ha ingaggiato anche una serie di botta e risposta con Maria De Filippi. "Ho registrato tutto, chiamate, messaggi… Maria ora te li faccio vedere", ha incalzato la donna, a un certo punto, per smentire parte delle parole di Lisa. La conduttrice ha riso, declinando l'offerta e dicendole di crederle sulla parola. Nel frattempo la storia di Lisa ha continuato ad essere srotolata. La donna ha raccontato di aver cercato sua madre su Facebook e di averlo riferito a Salvatore e Graziella. Sua sorella Claudia avrebbe reagito male alla situazione, dandole dell'ingrata.















Poco dopo Lisa ha reso noto di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico per via l'educazione dura ricevuta. Anche in questo caso Graziella e Salvatore hanno un differente punto di vista. La signora ha negato che gli attacchi di panico siano stati causati dai suoi atteggiamenti e ha sostenuto che mai Lisa ha detto a lei e al padre di aver contattato la madre. Tale vicenda l'avrebbe scoperta la stessa Graziella, da sola.















Ma non è finita qua perché secondo la donna, Lisa una volta le ha ringhiato contro le seguenti parole: "Ti do una corda e impiccati". Lisa ha smentito, provocando uno stizzito "Por…o cane" di Graziella. Il clima si è fatto sempre più teso. I modi di fare di Graziella, però, sono stati così genuini che hanno provocato dei sussulti di ilarità. Addirittura a un certo punto, presa dalla foga, ha zittito Maria De Filippi.











“Aspetta… shhh”, ha detto alla conduttrice, ripartendo a macchinetta. La moglie di Costanzo è così rimasta in religioso silenzio, ridendo sotto i baffi. Ai telespettatori il fatto non è passato inosservato e infatti su Twitter sono piovuti cinguettii che hanno sottolineato l’evento ‘eccezionale’. Povera Maria.

