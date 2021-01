Dayane Mello a testa bassa. La modella brasiliana non le manda a dire e agli inquilini racconta tutte le sue perplessità. Non sono giorni facili per Dayane Mello che nelle ore si scorse si è sfogata con Carlotta dell’Isola parlando della sua vita fuori dalla casa e della figlia avuta da Stefano Sala.

"Non mi ricordo nemmeno che vita facevo senza di lei – ha detto – Come se qualcosa fosse stato cancellato dalla mia mente. Non mi ricordo più la sensazione di essere da sola, di non averla. Sì, era bella quella vita lì da sola, ma è più bella adesso". Carlotta la ascolta con attenzione e commenta: "Un figlio ti completa. E poi è tuo, ti cresce dentro. Che privilegio che hanno le donne". Dayane continua: "L'amore poi è reciproco. Io non sono perfetta, però ai suoi occhi sì. Mia figlia mi dice 'sei la mamma migliore al mondo'. Tanta roba eh. A volte mi dice delle frasi che le vengono proprio dal cuore, d'amore, io resto così. Mi fa sciogliere in ogni momento".















Poi si scioglie in lacrime, pensando a un momento tutto loro che condividono ogni settimana: "Io vado sempre in chiesa con lei. Crede in Dio e sa tutte le preghiere – racconta – Una volta eravamo in chiesa, io ho fatto la mia preghiera e le ho detto di fare la sua. Dopo ho chiesto se me la raccontava e mi ha fatto piangere. Mi ha detto 'mamma, vorrei che prima che morissi Dio venisse al mondo e salvasse le persone che non possono camminare e quelle che stanno male'. Ti rendi conto?".















Intanto manca un mese alla fine del Grande Fratello Vip e secondo Dayane Mello gli autori farebbero di tutto per favorire Tommaso Zorzi a discapito degli altri concorrenti. Le altre gieffine hanno ascoltato il discorso di Dayane Mello ma sono rimaste in silenzio. Queste le parole della sud americana, che tanto stanno facendo scalpore in queste ore sui social network.















“Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale. Una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fo***o di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rin*****i. Quindi non mi va bene. È una festa, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti c***i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*** così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”. Un discorso, quello di Dayane Mello, che ha ovviamente diviso in due i telespettatori della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

