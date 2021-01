Andrea Zenga non ha vissuto un periodo straordinario e anche nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ la vicenda riguardante suo padre Walter è venuta fuori. Nonostante le grandi difficoltà è riuscito a superare momenti negativi nel reality show e adesso ha ritrovato un po’ di serenità. Inoltre, nelle ultime ore è arrivato il primo messaggio aereo da quando si trova rinchiuso nel programma. Ed inevitabilmente la sua è stata una reazione gioiosa, viste le belle parole scritte per lui.

Recentemente Dayane Mello e Andrea Zenga, interpretando il ruolo dei protagonisti di Titanic, hanno recitato in maniera molto seria e…romantica. Così romantica che quando la brasiliana ha girato la testa per guardare Andrea, è scattato un bacio davvero romantico. Dopo il bacio i due sono tornati al loro posto sul divano tra gli applausi ed i complimenti dei loro compagni d’avventura. Poche ore fa invece il sorvolo che lo ha reso una persona ancora più sorridente e soddisfatta. (Continua dopo la foto)















Numerosi concorrenti hanno avuto la gioia di ricevere dei regali dal cielo capitolino. In particolare, sono giunti messaggi carichi di affetto per la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma incoraggiamenti sono arrivati anche per Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Ora i fan di Andrea Zenga hanno voluto manifestare tutto il loro supporto e sperano che con questa dimostrazione di affetto possano aiutarlo a raggiungere la finalissima, in programma a fine febbraio. (Continua dopo la foto)















Ma cosa hanno riportato nella scritta i suoi instancabili sostenitori? Ecco il testo: “Zenga, unico e vero, già nel cuore dei fan”. Quando ha letto quelle bellissime parole, Andrea Zenga non ha potuto fare altro che esplodere di gioia. Tutti hanno applaudito quel velivolo e si sono stretti intorno al gieffino. Il quale ha gridato verso il cielo: “Grazie!”. Non potevano che fargli un regalo di fine settimana migliore. Sicuramente riuscirà adesso ad avere quella grinta in più per il rush finale. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni prima del bacio con la Mello, Andrea Zenga si era complimentato con Rosalinda Cannavò: “Sì, è vero, è il mio prototipo di donna”. Non c’è stata una reazione particolare da parte di Rosalinda, che ha solamente detto che quelle parole le hanno fatto piacere. Ma da casa tutti erano certi che il fidanzato di lei si sarebbe infastidito. E tra l’altro i rapporti tra i due non vanno bene.

“Sei solo ridicola!”. Bordata contro Maria Teresa Ruta, fuori dal GF Vip una ‘coltellata’ senza alcuna pietà