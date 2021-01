Maria Teresa Ruta è molto insoddisfatta in queste ore. Durante una conversazione con Rosalinda Cannavò ha ammesso di non riconoscere più gli altri concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’, i quali sembrano ormai timorosi ad esprimere le loro opinioni. L’attrice siciliana le ha dato pienamente ragione e sostegno, ma la conduttrice è parsa davvero parecchio delusa. Ha dunque aggiunto che nessuno dice più cosa realmente pensa, forse per paura di essere eliminato dal programma.

Ma la situazione non è granché per lei anche per ciò che sta succedendo all'esterno della Casa più spiata d'Italia, infatti è giunta una stoccata molto pesante nei suoi confronti. Alcune dichiarazioni rilasciate un po' di tempo fa da Maria Teresa Ruta hanno fatto infuriare un noto personaggio, che al settimanale 'DiPiù' ha voluto dire la verità. La vip ha deciso di inviare una lettera nella quale ha praticamente voluto sbugiardare la gieffina. Non sappiamo se arriveranno chiarimento in diretta.















In particolare, la protagonista del 'GF Vip' ha confidato di aver ricevuto dei corteggiamenti da parte di Alberto di Monaco. Ma questa sua uscita ha fatto perdere la ragione ad un'ex fidanzata del principe, ovvero Simona Tagli. Quest'ultima, nella missiva, ha scritto: "Le bugie hanno le gambe corte. Non volevo credere alle mie orecchie". La Tagli non si è fermata qui ed ha lanciato delle vere e proprie accuse nei confronti di Maria Teresa Ruta, che sicuramente vorrà difendersi in futuro.















Simona Tagli ha continuato a 'demolire' Maria Teresa Ruta con frasi molto dure: "Lei è una che strumentalizza le storie a suo piacimento. Una grande manipolatrice delle vicende del passato. In realtà per farmi ingelosire mi parlava unicamente di Monica Bellucci. Fattene una ragione, non sei Cenerentola e non lo sei mai stata. Rischi davvero di apparire ridicola". Ha invitato la vippona a smetterla di parlare di Alberto di Monaco per evitare altre brutte figure. Una stoccata clamorosa.









Questo invece il contenuto dello sfogo di Maria Teresa Ruta con Rosalinda: “Ma è come se si volesse fare bella figura e si evitasse di dire ciò che si pensa per risultare più carini agli occhi del pubblico. Ho visto un cambiamento generale di tutti, lasciamo tutti più andare, non abbiamo voglia di discutere. Ci sono persone qui che non sanno niente di me, non hanno mai curiosità”.

