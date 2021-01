Ennesima puntata incandescente ad ‘Amici’. Ancora una volta sono stati i professori i protagonisti di invettive davvero molto pesanti, con il pubblico e Maria De Filippi rimasti interdetti di fronte a questi scontri durissimi. La settimana scorsa il battibecco tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano ha fatto parlare per tutta la settimana successiva, mentre stavolta ad aver perso la pazienza è stato Rudy Zerbi. L’insegnante di canto ha perso del tutto le staffe ed ha attaccato la collega.

Non accetta il fatto che ci sia un po' troppo buonismo nelle decisioni degli altri professori, che secondo lui dovrebbero avere maggiore rigore nelle decisioni. Bisognerebbe assumere delle decisioni sicuramente più incisive per permettere il miglioramento degli alunni. Ma i toni, come anticipato, sono stati tutt'altro che bassi e per far comprendere l'argomento Rudy ha davvero alzato la voce oltre ogni attesa. Non sono mancate nemmeno parole censurabili, che non dovrebbero essere dette.















Zerbi ha invitato le colleghe Arisa e Anna Pettinelli ad essere più severe per evitare che gli studenti finiscano ultimi in graduatoria o esclusi dalle radio. E la Pettinelli ha subito risposto: "Ma chi se ne frega delle radio". Ma poi Rudy non è riuscita a rimanere calmo ed è partito a raffica: "Ma se tu lavori in radio cosa stai dicendo? Ma sei matta? Stai dicendo una marea di ca…e". Poi il maestro di 'Amici' ha puntato l'attenzione su questo buonismo insensato da parte delle due insegnanti.















Rudy Zerbi ha quindi proseguito così il suo discorso di critica: "Buonismo che io trovo veramente stucchevole e che sta caratterizzando una parte del programma". Anche Arisa, oltre alla Pettinelli, ha ammesso di essersi ormai stancata di queste accuse del collega. La cantante ha quindi ribattuto: "Ma ora la presenti tu? Fai tutto tu. Devi lasciarmi presentare a me". Poco prima infatti l'uomo aveva sostituito l'autrice di 'Sincerità', presentando l'esibizione di una sua allieva.









Qualche giorno fa Lorella Cuccarini ha invece scritto una lettera alla produzione di ‘Amici’: “Il mio obiettivo è quello di ripristinare un clima di lavoro costruttivo e non distruttivo”, spiegando anche “che Alessandra ha proposto questa coreografia per i miei due allievi senza comunicarmi nulla o chiedermi un parere”. Non vuole che i suoi allievi siano seguiti dalla collega.

