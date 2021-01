Nuovi sfoghi all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta ad essere arrabbiata ed amareggiata è Maria Teresa Ruta. Non siamo comunque ai livelli della sua crisi di nervi di un po’ di tempo fa, che aveva fatto preoccupare il pubblico. Per tranquillizzarla Alfonso Signorini ha anche chiesto aiuto alla figlia Guenda Goria, la quale l’ha spronata durante l’ultima puntata in diretta. Però la conduttrice televisiva non riesce a stare in silenzio di fronte a situazioni che non le piacciono assolutamente.

Inizialmente aveva un’altra considerazione nei confronti dei concorrenti del reality show, ma adesso sta notando delle differenze enormi. Differenze che non riesce proprio ad accettare e che probabilmente mai si sarebbe aspettata di vedere. Dall’alto della sua onestà e sincerità, Maria Teresa Ruta ha vuotato il sacco, nella speranza forse che le sue parole possano essere recepite dai diretti interessati. Una cosa è sicura: l’ex moglie di Amedeo Goria non ha uno stato psicologico positivo. (Continua dopo la foto)















La donna è convinta che gli altri coinquilini abbiano cambiato totalmente il loro comportamento e lo ha fatto presente a Rosalinda Cannavò. Mentre discutevano all’interno della cucina, la Ruta ha affermato: “Ma è come se si volesse fare bella figura e si evitasse di dire ciò che si pensa per risultare più carini agli occhi del pubblico”. Ha fatto intendere che i vipponi sono abbastanza frenati e questo potrebbe essere legato al fatto che l’obiettivo della finale si avvicina sensibilmente. (Continua dopo la foto)















La sua considerazione è continuata, infatti sempre parlando con l’attrice originaria della Sicilia, Maria Teresa Ruta ha fatto notare un altro aspetto: “Ho visto un cambiamento generale di tutti, lasciamo tutti più andare, non abbiamo voglia di discutere. Ci sono persone qui che non sanno niente di me, non hanno mai curiosità”. Non ha fatto nomi, ma presumibilmente ha tirato in ballo un argomento che potrebbe essere affrontato lunedì 25 gennaio. Maria Teresa non è dunque soddisfatta. (Continua dopo la foto)









Durante un gioco, Dayane Mello spiazzando tutti e non solo Rosalinda, si è rifiutata di abbracciare la Ruta. Un gesto che ha fatto davvero infuriare il popolo di Twitter: «Ma non ti vergogni? Almeno il rispetto per una donna più grande di te». Anche la Cannavò l’ha presa male, tanto che poco dopo si è rifugiata in camera a piangere. Un gesto incredibile.

