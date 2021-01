“È il super ospite di stasera”. Maria De Filippi cala l’asso a C’è posta per te: non si parla che di lui in questo periodo. Che bomba!

Maria De Filippi, la ripartenza ha dato già i suoi risultati. Non poteva che aggiudicarsi il posto di reginetta del piccolo schermo. Maria De Filippi con la nuova edizione di C’è Posta per Te partita sabato 9 gennaio ha promesso bene fin dalla prima puntata. Il pubblico italiano non può che trasmettere il calore di sempre per un programma dalle ricche ed emozionanti storie.

Ormai raggiunge la 24esima edizione, C'è Posta per Te con un'intramontabile Maria De Filippi e uno staff sempre coinvolgente. Tra le storie che vengono narrate davanti alle telecamere e le emozioni incalzanti, la scelta della redazione cade sempre anche su ospiti d'eccezione che seguono i gusti e le preferenze dei telespettatori. Dunque per l'appuntamento previsto per la serata del 23 gennaio, ecco qualche stuzzicante anticipazione.















A trasmettere qualche piccola curiosità sulla serata, la pagina ufficiale del programma, che annuncia due personaggi che sapranno tenere i pubblico incollato sul piccolo schermo. saranno le sorprese previste a rendere ancora più ricco il piatto condito dalla Mediaset. Di chi stiamo parlando? Si comincia con Michele Riondino, conosciuto da tutti come il giovane Montalbano.















Ma la scaletta prevista per l'appuntamento del 23 gennaio si rende ancora più allettante, grazie a un secondo ospite che prenderà parte integrante dello show serale. Un altro attore, ma questa volta straniero. Di origini turche, moro e dal fisico mozzafiato. Lo sguardo? Intenso e dritto a conquistare l'attenzione dei riflettori. Ovviamente stiamo parlando proprio di un altro ospite che ha letteralmente rapito il cuore del gentil sesso.









Si tratta di Can Yaman, protagonista indiscusso della soap avvincente che tutti conoscono ovvero “DayDreamer – Le ali del sogno”. Una vera celebrità in studio da Maria De Filippi, che ha saputo creare durante la carriera il giusto mix tra fascino e professionalità, meritando a pieno titolo la definizione di ‘divo’. E per le più curiose, chissà se proprio durante la serata concederà qualche dettaglio sulla presunta storia d’amore con Diletta Leotta, notizia che da giorni non fa che affollare le pagine di tutte le riviste di gossip.

