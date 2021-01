Fiorella Mannoia, gioia immensa per la cantante. La conferma è arrivata poco fa: “Grandissima”

Fiorella Mannoia, il colpo di scena. La scorsa settimana avevamo lasciato la cantante nel bel mezzo dei festeggiamenti, con la promessa di ridare appuntamento al pubblico italiano per un’altra entusiasmante puntata del suo La musica che gira intorno. Parola mantenuta. Le nuove vesti di conduttrice iniziano a piacere davvero. E anche questa volta la sfida degli ascolti tv dà i suoi risultai sperati.

Tanti ospiti ma anche momenti dedicati alla musica e alla capacità di tradurre emozioni in melodia. Fiorella Mannoia e il suo show andato in onda con la seconda puntata del 22 gennaio sono stati un successo. Ben 3.796.000 telespettatori, per uno share totale del 16.8% hanno fatto aggiudicare il primo posto in classifica ancora una volta a lei, spedendo sul gradino poco sotto il film con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini.















Un risultato notevole anche per il film 10 giorni senza mamma, andato in onda su Canale5, che ha saputo convincere la bellezza di 3.441.000 telespettatori, per uno share totale del 14.5%. Di seguito si è posizionato il canale Rai2 con The Good Doctor e The Resident, che hanno tenuto incollato allo schermo 1.647.000 e 1.066.000 telespettatori, per uno share del 6% e del 5.6%.















Come se la sarà cavata il resto della programmazione? Scopriamolo. Su Rai 3 Titolo V, poteva andare meglio, con 574.000 telespettatori, per uno share del 2.5% mentre Quarto Grado, andato in onda su Rete4, ha tenuto davanti allo schermo 1.585.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato di share dell'8%. Non male per Italia 1 e Freedom-Oltre il confine, con i suoi 1.237.000 telespettatori, per uno share del 5.9%.









Per quanto riguarda il canale La7 e Propaganda Live, un risultato notevole con 1.223.000 telespettatori e uno share totale del 6.3%. Mentre per Alessandro Borghese – 4 ristoranti, in onda su TV8, 389.000 telespettatori e ottenuto l’1.6% di share. I migliori fratelli di Crozza, in onda sul Nove, è stato scelto da 508.000 telespettatori, per uno share dell’1.9%. E la prossima sfida chi la vincerà?

