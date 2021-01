Lutto nel mondo dello spettacolo. Se ne va un grande che ha fatto ridere milioni di italiani: “Addio a un pilastro”

Il Covid si porta via un grande dello spettacolo italiano. Era un cabarettista e uno chansonnier milanese, “anima” del gruppo musicale dei Gufi. Da qualche giorno era ricoverato a causa delle conseguenze del Coronavirus all’ospedale San Gerardo di Monza. In vista di Natale 2020, a dicembre aveva pubblicato una raccolta dei suoi successi, intitolata “Canzoni in remoto”.

Stiamo parlando di Roberto Brivio che insieme a Ninni Svampa, Lino Patruno e Gianni Magni componeva il gruppo de i “Gufi”. Il gruppo durò solo 5 anni (1964-1969) ma fu una folgorazione nell’Italietta democristiana che vide arrivare in tv quattro pazzi in tutina nera a cantare di cimiteri, sesso, religione, satira politica, canzoni da osteria in dialetto e tanto altro con mimica e senso dell’umorismo folgorante. Brivio era stato attore, cantante, cabarettista, chansonnier, direttore artistico e scrittore di libri in dialetto. La scomparsa di Brivio segue quelle di Svampa e Magni: del gruppo resta solo Lino Patruno. (Continua dopo la foto)















Flavio Oreglio lo aveva voluto come membro dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano da lui fondato insieme a Patruno, lo ha ricordato su Facebook condividendo il ricordo di Sagoma editore che sul proprio sito sottolinea che “il mondo del cabaret italiano ha perso un vero pilastro, uno di quelli che lo spettacolo del cabaret l’ha inventato, da zero”. Un ricordo con le parole di tanti comici che lo hanno conosciuto. “Le sue canzoni macabre erano divertentissime. Davvero una chicca nel panorama delle canzoni umoristiche. Li abbiamo scritturati moltissime volte al Derby – ha detto Cochi Ponzoni – Lo stimavo molto perché era una persona vulcanica, con tantissimi interessi”. (Continua dopo la foto)















“Dopo il nostro spettacolo di Ferragosto – ha ricordato Enrico Beruschi – Brivio mi ha scritto un sms: ‘Grazie per ieri sera, sei come al solito splendido, peccato non esserci incontrati prima. Avremmo potuto… avremmo potuto… Ma cosa dico? Possiamo ancora!’. E invece, oggi, davvero non possiamo più. Sono davvero addolorato”. (Continua dopo la foto)









“È stato un bellissimo omaggio quello che la città ha tributato a Roberto Brivio ospitando la sua Milanesada al Castello Sforzesco per il Ferragosto 2020. Oggi lo salutiamo, riassaporando le intelligenti risate e le vivide emozioni che ha sempre saputo suscitare il suo grande talento affabulatore” ha detto alla notizia della morte l’assessore milanese alla Cultura, Filippo Del Corno.

