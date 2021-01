Alfonso Signorini, colpaccio al GF Vip. Chi entra nella casa: “Lo volevano tutti”

Lunedì 25 gennaio dalle 21,30 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 su Canale 5. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini, dalla storia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ai litigi all’interno della casa e ai momenti di sconforto arrivati dopo la notizia del prolungamento del reality show.

Il clou avverrà poi con l'eliminazione: in nomination ci sono Carlotta Dell'Isola, Dayane Mello, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Per una di loro il Grande Fratello Vip si concluderà. Un televoto molto importante, dato che si decideranno le sorti dei concorrenti che da oltre quattro mesi sono reclusi all'interno della casa di Cinecittà e che, ormai, non vedono l'ora di uscire per tornare alla loro vita quotidiana e riabbracciare i propri affetti.















Il pubblico avrà la possibilità di scegliere l'inquilino preferito fino a lunedì sera, quando Alfonso Signorini darà lo stop al televoto. In serata ci sarà quindi la proclamazione del primo finalista ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. In vista della nuova edizione del Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci in onda su Rai Uno, Alfonso Signorini starebbe preparando una puntata bomba.















A rivelare qualcosa è il sito Tv Blog: "Secondo quanto trapela dal quartier generale del GF vip 5, entrerà nella casa pure Walter Zenga. – si legge su – L'indimenticato portierone dell'Inter e della Nazionale di calcio avrà un faccia a faccia con il figlio Andrea, rispondendo ad alcune sue affermazioni fatte nella casa tempo fa, a cui lui stesso ha risposto sui social network". Un vero colpaccio per Signorni, visto che ormai da settimane tutti i programmi si contendevano e corteggiavano l'ex portiere e papà di Andrea.









Non solo, la casa del Grande Fratello Vip si dovrebbe aprire nuovamente per un grande ingresso, quello di Alda D’Eusanio. E non entrerebbe da sola, bensì accompagnata da un suo inseparabile amico, il suo inseparabile papagallo. E se tutto dovesse trovare conferma, bene prepararsi alla possibilità di assistere a siparietti indimenticabili.

