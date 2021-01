Il sempre ben informato Gabriele Parpiglia ha svelato a ‘CasaChi’ che Tommaso Zorzi, una volta terminato il ‘Grande Fratello Vip’, non lo vedremo subito all’opera nel piccolo schermo. Si era parlato del ruolo di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’, ma lo stress è davvero troppo e quindi non ha voglia di intraprendere subito un’altra strada. Per il futuro non sarebbe da escludere una collaborazione con il conduttore Alfonso Signorini o con il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni.

Lo stesso Parpiglia non si è fermato qui con le notizie bomba, visto che ha fatto un'incredibile anticipazione su ciò che potrà accadere al 'GF Vip' nei prossimi giorni. Forse a partire già dalla puntata di lunedì 25 gennaio. Stavolta i protagonisti non sarebbero coloro che stanno all'interno della Casa più spiata d'Italia, ma in particolare c'è un'ex protagonista del programma che avrebbe un atteggiamento non consono. Gli autori sarebbero quindi vicini ad assumere un severo provvedimento.















Nel cosiddetto spazio denominato 'Chicche di gossip' di 'CasaChi', un'ex gieffina si sarebbe resa artefice di comportamenti non proprio eccezionali. E dunque ci sono parecchie possibilità che non sarà più ospitata da Alfonso Signorini. Gabriele Parpiglia ha detto: "Altra cosa che non passa inosservata è che c'è un'ex concorrente del Grande Fratello Vip, di cui non farò il nome, che prima della diretta diciamo che prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino", ha esordito.















Il giornalista ha continuato, aggiungendo: "Lo fa da quando esce dai camerini e poi in studio. Diciamo che le è stato dato l'ultimo avvertimento. Dalla prossima volta se non dovessimo rivederla seduta in studio, sappiamo il perché. Potremmo non rivederla più, lei è una molto rock". In rete in tanti si sono chiesti chi potesse essere questa ex vippona un po' troppo sopra le righe. Parpiglia ha resistito, non sbilanciandosi sul suo nome, dunque non resta che attendere la prossima puntata.









Tommaso Zorzi e Stefania Orlando vorrebbero abbandonare il ‘Grande Fratello Vip’. “Tu lo sai di Tommaso no? Che vuole andare! Io spero di no”, ha chiesto Rosalinda a Stefania, che ha risposto lasciando l’attrice di stucco: “Non devi dire niente a me, perché anche io”, facendo intendere di voler lasciare la casa insieme all’amico. Gli autori sperano che resisteranno almeno fino all’8 febbraio.

