“Ci sarà lei!”. Il grande colpo di Amadeus. Tra le polemiche spunta anche il suo nome: chi salirà sul palco del festival

Amadeus, l’annuncio arriva oggi. Novità per il Festival di Sanremo. Il palcoscenico dell’Ariston inizia a tingersi di grandi sorprese. Il conduttore ha confermato il nome della donna che lo affiancherà nelle vesti di co-conduttrice. È stata la protagonista indiscussa de “L’isola delle rose” in onda su Netflix così come della serie Sky nonchè Premio Oscar della regia di Susanne Bier con Hugh Grant e Nicole Kidman, “The Undoing”. Ecco di chi si tratta.

I preparativi del Festival di Sanremo sono accompagnati dalle prime polemiche ma l’attenzione di mantiene in piedi. Ad annunciare la presenza femminile che affiancherà il conduttore e direttore artistico della manifestazione musicale, Amadeus in persona, durante un’intervista rilasciata di recente volta a chiarire alcuni polveroni alzati intorno al programma. (Continua a leggere dopo la foto).















L’intervento di Amadeus su Il Corriere della Sera ha forse fatto passare in secondo piano la decisione presa in merito alla co-conduttrice del Festival, ma il nome è stato detto e ci sarà. Si tratta di Matilda De Angelis: “Sono giornate complicate, ma abbiamo anche una bella notizia oltre a Elodie, come co-conduttrice per una sera abbiamo chiuso con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con The Undoing, la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più”. (Continua a leggere dopo la foto).















E nel bel mezzo dei dubbi che lasciano ancora qualche punto in sospeso, tra la presenza o meno del pubblico in sala e un possibile rinvio a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il nome della De Angelis così come quello di Elodie provano ad allentare le tensioni che stanno decisamente alimentando gli sviluppi artistici e organizzativi della rassegna musicale più attesa dell’anno. (Continua a leggere dopo le foto).









E a proposito della serie Sky che sta spopolando dall’8 gennaio, Matilda De Angelis ha affermato per i lettori di Vanity Fair: “La serie è un fedelissimo ritratto della società in cui viviamo al giorno d’oggi, soprattutto nel momento storico che abbiamo vissuto ultimamente. Penso che tutti abbiamo capito di quanto i media possano veramente condizionare l’opinione pubblica, e come possono determinare l’esito di un processo”.

