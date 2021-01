Come sa bene il pubblico più affezionato, ad Amici la rivalità non è solo tra gli allievi. Anche tra i prof spesso i rapporti non sono proprio idilliaci e, tanto in puntata quanto in settimana quando sono impegnati a preparare i ragazzi nelle varie prove, finiscono spesso protagonisti di scontri accesi. Di recente, per esempio, è successo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, ma un’altra coppia che sta lì lì per esplodere è quella composta da Arisa e Rudy Zerbi.

Nelle ultime ore, per esempio, è scoppiato il caso sull’inedito di Raffaele, cantante della squadra di Arisa. Secondo Zerbi, che ha chiesto ai ragazzi di fare una loro classifica in cui Raffaele è finito ultimo, il suo inedito “Il sole alle finestre” non dovrebbe essere pubblicato. (Continua dopo la foto)















Il cantante, dispiaciutissimo, ne ha parlato con Arisa, che ha reagito così: “Cosa caz*o gli cambia se il pezzo viene pubblicato o no? Se la gente lo vuole ascoltare lo ascolta, così non si fa, questa cosa non è giusta, è scorretta”. Alla fine ha deciso la produzione, che ha optato per la pubblicazione dell’inedito, come spiegato in un comunicato arrivato in casetta. (Continua dopo la foto)















“Sarà tutto merito di Arisa che si sarà presentata con il lanciafiamme”, ha commentato Raffaele con soddisfazione. Ma in generale il rapporto al veleno tra Arisa e Rudy Zerbi ad Amici 20 fa discutere tutti e a dare una spiegazione sui motivi di questo astio ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone, che conosce bene le dinamiche della tv, sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. Non solo spettacolo, sostiene il giornalista, ma anche “lezione di vita”. (Continua dopo le foto)











Dall’inizio Rudy Zerbi accusa Arisa di essere troppo “morbida” con gli allievi; lei, al contrario sostiene che il discografico punti soltanto a screditarla per questioni di “gioco”. Questo il parere di Cecchi Paone: “Il confronto tra i due fa spettacolo e dunque funziona. In più ripropone una disputa pedagogica vecchia quanto il mondo: meglio educare incoraggiando o svalutando gli allievi?”. In conclusione, “ritengo che questa sia una ricchezza per il programma”.

