“Crolla tutto, scappiamo!”. Tempesta si abbatte sulla casa del GF Vip, inquilini terrorizzati: cosa è successo

La giornata del Grande Fratello Vp si conclude con i primi passi che porteranno i vipponi alla sfida settimanale. “Vipponi, la casa del Grande Fratello si sta per trasformare nell’epicentro della moda mondiale. Tutti gli occhi saranno puntati su di voi e sulla presentazione esclusiva della collezione 2021 del prestigioso marchio di moda del GF… – spiegano Dayane e Andrea – sarete voi a disegnare, preparare e creare i nuovi capi e a organizzare la sfilata di domani. Invitato di eccezione: il pubblico a casa! Buona fashion saturday night!”.

I concorrenti prendono subito con grande entusiasmo l’attività proposta del Grande Fratello e Andrea invita i coinquilini a raggiungere il magazzino dove li aspettano delle ceste con dentro tutto l’occorrente per creare la collezione. Il GF Vip trasforma in un atelier e i vipponi vestono i panni degli stilisti con grande entusiasmo, dividendosi la stoffa, iniziano a progettare i loro modelli posandoli sui manichini da sartoria. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo una serata trascorsa tra stoffe, idee, forbici ago e filo, i concorrenti si sono rilassati in veranda, dove sono stati interrotti da un fortissimo temporale con tanto di raffiche di vento, pioggia e grandine. Vere e proprie secchiate d’acqua sono entrate dalla tettoia della veranda bagnando alcuni inquilini. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi sto bagnando, sta entrando l’acqua”, grida Zelletta. “Io ho paura, scappiamo”, dice Giulia Salemi, che si guarda intorno per capire la situazione. Tuoni, fulmini e pioggia si abbattono sulla capitale e colpiscono anche la casa del Grande Fratello Vip spaventando i concorrenti. A causa delle forti raffiche di vento, infatti, la porta finestra si spalanca facendo entrare altra pioggia. Gli inquilini si rifugiano in casa ma Giulia Salemi non riesce a tranquillizzarsi: “Ma non è che crolla?”, chiede a Pierpaolo Pretelli che la tranquillizza: “Non crolla, ci bagniamo solo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Un violento temporale ha colpendo Roma nella notte: forte pioggia, grandine, +13°C alle 22:30 e forte vento di scirocco con raffiche a 60km/h, in uno scenario più ottobrino che invernale. Più colpite le zone meridionali e occidentali della città. Il maltempo continuerà anche nel weekend, soprattutto domenica: dopo le schiarite di sabato, domenica altre forti piogge colpiranno Roma sin dalle prime ore del mattino e fino al tramonto.

“Scusa, che hai detto?”. Barbara D’Urso incredula, quello che ha detto l’ospite vip è clamoroso. E lei la demolisce in due parole