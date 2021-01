Ennesimo momento particolare a ‘Pomeriggio 5’. Stavolta Barbara D’Urso si è innervosita dopo aver ascoltato una frase dell’ospite certamente non piacevole. Nell’appuntamento andato in onda venerdì 22 gennaio, che è stato anche l’ultimo di questa settimana, la padrona di casa ha voluto toccare l’argomento dei canoni femminili. Ha invitato come suo solito numerosi personaggi noti che hanno discusso del tema in questione. Peccato però che ad un certo punto si è perso il controllo.

Nei giorni scorsi era avvenuta una gaffe da parte della conduttrice televisiva, la quale si era confusa affermando che Karina Cascella fosse stata contagiata dal coronavirus. Una disattenzione alla quale ha reagito, chiedendo prontamente scusa alla sua opinionista. Poi, durante l’insediamento di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti d’America, ha dovuto interrompere bruscamente l’inviato per dare la linea a ciò che stava accadendo negli Usa. Poche ore fa il nuovo imprevisto. (Continua dopo la foto)















Due delle ospiti chiamate da Barbara D’Urso per soffermarsi sui canoni delle donne sono state la bellissima Taylor Mega e l’attrice Barbara Bouchet. Ed è tra queste ultime due che si è scatenato un siparietto pazzesco. La padrona di casa ha innanzitutto domandato alla Bouchet se conoscesse la giovane e lei ha risposto che non ne aveva mai sentito parlare. A quel punto l’ex fiamma di Flavio Briatore ha replicato: “Siamo alla pari, neanch’io conosco lei”. Ed ecco scatenarsi il putiferio. (Continua dopo la foto)















Il primo ad alterarsi è stato Raffaello Tonon: “Ma come ti permetti? Lei ha una carriera artistica ed è più grande di te”. E la Bouchet ha aggiunto: “Non è la stessa cosa, io ho portato la ginnastica in Italia”. Taylor Mega è quindi stata assaltata da critiche da ogni fronte e non le ha risparmiato la stoccata finale nemmeno Barbara D’Urso. Ciò che ha affermato l’influencer è andato troppo oltre per la regina di Mediaset, che ha deciso di condannare del tutto quell’uscita della ragazza. (Continua dopo la foto)









Barbara D’Urso ha perso la sua proverbiale calma ed ha contestato l’atteggiamento assunto dalla Mega: “Cosa hai detto Taylor? Adesso guardi la clip sulla carriera di Barbara Bouchet così la conoscerai”. Probabilmente l’influencer voleva rispondere in modo simpatico, invece ha creato uno scompiglio inaspettato e su di lei si è abbattuta una violentissima bufera, che non le ha lasciato tregua.

