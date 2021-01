Andrea Zelletta continua a resistere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e in molti lo danno ormai come candidato a raggiungere la finalissima del reality show, in programma a fine febbraio. Nelle ultime ore è però circolata una voce nei suoi confronti, riguardante la troppa vicinanza con Giulia Salemi. Questo rapporto bellissimo instaurato tra i due gieffini pare stia dando un po’ fastidio a Pierpaolo Pretelli, che avrebbe manifestato una certa gelosia. E chissà se ci sarà un confronto su questo.

All'inizio della sua avventura nella Casa più spiata d'Italia, il modello originario di Taranto è stato più volte criticato, in particolare da Franceska Pepe, la vulcanica gieffina eliminata prematuramente dal programma. Adesso contro di lui si è scagliata Eva Henger, che ha rilasciato un'intervista a 'White Radio'. La donna non ha fatto troppi giri di parole ed ha vomitato tutto sul concorrente di Alfonso Signorini. Non certamente una bella considerazione nei confronti di Zelletta.















L'opinionista nata in Ungheria ha voluto usare lo stesso appellativo utilizzato da coloro che lo criticavano alcuni mesi fa. E, se verrà a scoprire tutto questo, siamo certi che Andrea Zelletta di arrabbierà. Eva Henger ha quindi affermato in diretta radiofonica: "Diciamo che tra questi ragazzi che ci stanno c'è il famoso comodino. Con lui non credo proprio che avrei legato. E non mi è piaciuto nemmeno il branco iniziale". Ma non è finita qui perché poco dopo ha lanciato un'altra stoccata.















L'attrice naturalizzata italiana ha concluso così l'argomento Andrea: "Lui ad esempio è permaloso, ma non è simpatico". Poi ha rivelato chi sono i protagonisti che apprezza maggiormente: "Mi piace molto Tommaso Zorzi anche se non lo conoscevo prima. Adesso ho scoperto che è un personaggio importante su Instagram, è giusto ma allo stesso permaloso. Mi piace anche Stefania Orlando ovviamente". In conclusione di intervista, ha spiegato perché non andrebbe mai al 'GF Vip'.









Eva Henger ha quindi spiegato: “Adeso non farei il GF Vip, anche se Alfonso è un grandissimo amico. Abbiamo parlato molto, lui condivideva la mia decisione presa ne L’Isola dei Famosi, tutto quello che ho detto”. Ma la grande curiosità resta adesso la possibile reazione di Andrea Zelletta, che ha sempre ‘sbroccato’ quando è stata tirata in ballo la parola comodino.

