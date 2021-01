Le trasmissioni di Barbara D’Urso sono tra le più seguite in Italia. Nonostante lei sia criticata tantissimo per il suo modo di fare e riceva anche moltissimi insulti dai cosiddetti hater, va sempre avanti a testa alta e cerca di informare sempre con precisione e in maniera costante i telespettatori di ciò che accade in Italia e non solo. Ma il pubblico da casa si è accorto di una novità accaduta nei programmi di Carmelita, infatti c’è una pesante assenza che sta facendo davvero rumore.

Il ben informato 'Dagospia' e soprattutto il giornalista Giuseppe Candela hanno fatto finalmente chiarezza, togliendo il velo da un mistero che stava attanagliando milioni di persone. Questo cambiamento repentino sarebbe stato deciso dall'alto e quindi Barbarella non c'entra assolutamente nulla. A quanto pare, un po' di rivoluzione è arrivata anche a Mediaset. Ma andiamo a scoprire insieme di cosa stiamo parlando e chi è il protagonista di questa esclusione clamorosa.















Da alcune settimane tutti si sono accorti della mancata presenza di Andrea Piovan, ovvero colui che è diventato grande protagonista grazie alle sue voci considerate 'trash' nell'annunciare i servizi. Diventò famoso soprattutto ai tempi della storia di Pamela Prati e del presunto Mark Caltagirone. Non ci sono più questi filmati in grande stile, con la sua voce riconoscibile da chilometri di distanza. Per quale motivo è stata fatta questa scelta? 'Dagospia' ha spiegato tutto nei dettagli.















A prendere la decisione sono stati i vertici del 'Biscione': "L'azienda ha deciso di frenare la deriva trash dei servizi, riportandoli a toni decisamente più bassi". Dunque, si è proseguito sulla strada della compostezza e almeno per adesso non sentiremo più la sua voce. Piovan comunque non è stato affatto licenziato, infatti continua a svolgere il suo lavoro a Mediaset, collaborando alla realizzazione dei servizi dietro le quinte. La vicenda è dunque stata chiarita forse in maniera definitiva.









Negli ultimi giorni l’ex marito di Stefania Orlando, Andrea Roncato, ha criticato proprio Barbara D’Urso dopo essere stato ospite della sua trasmissione. Lo sfogo di Andrea si è dunque spostato verso l conduttrice televisiva, che lo ha ospitato a Live lo scorso 17 gennaio. Nel rispondere a un utente, ha scritto testuali parole: “La storia l’ha tirata fuori Barbara D’Urso mettendomi in imbarazzo”.

