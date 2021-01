GF Vip, clamoroso errore di Maria Teresa Ruta. Tutti gridano alla gaffe, ma ora si scopre la verità

Il pomeriggio al Grande Fratello Vip prosegue serenamente fra chiacchiere e partite di biliardino mentre Maria Teresa, coricandosi nel letto con Stefania, confida un certo dispiacere nel non esser riuscita a coinvolgere tutti i coinquilini nell’opera comune della casa.

Ieri, infatti, mentre i vip radunavano le idee per l'opera a undici mani proposta dal Grande Fratello, alcuni concorrenti in disaccordo hanno preferito svolgere delle tele singolarmente; un disappunto che sembra esser riemerso anche durante l'asta di oggi pomeriggio. "Dicevano che non esprimeva nulla" esclama Maria Teresa con voce amareggiata mentre Stefania, scostando le coperte, domanda sorpresa: "Ma veramente?" mentre la showgirl subito riprende la parola dicendo: "Mi andava bene tutto anche i fiori, poteva essere un'opera di tutti".















Maria Teresa però in particolar modo non sembra aver apprezzato alcuni commenti di Giulia: "Pensa che a Pierpaolo andava bene, poi lei lo ha guardato e lui ha dovuto alzare la mano, mi ha fatto tenerezza" sottolineando come la giovane abbia un certo ascentende sul coinquilino. A quanto pare, nonostante nella Casa regni la tranquillità, fra alcuni dei VIP l'attività del collettivo artistico sembra aver portato dei nuovi malumori; delle incomprensioni che potrebbero agitare pericolosamente gli equilibri fra i concorrenti.















E pensare che poche ore prima proprio Maria Teresa Ruta si è intrattenuta in chiacchiere con Giulia, racontando delle bellezze artistiche italiane che la giovane non conosceva. E qui è scoppiata la caccia alla gaffe della conduttrice, perché secondo molti utenti social la Ruta avrebbe fatto un errore madornale. "Si trova sul lago di Como", ha detto Maria Teresa rispondendo alla Salemi che le chiedeva dove fosse Villa D'Este.









Sui social in tanti si sono scatenati gridando all’errore della conduttrice.

“Giulia : Mrt dov’è Villa d’este? Mrt : Lago di Como. Ma nessuno conosce Villa d’este di Tivoli (RM)!?”, “Mary T Villa D’Este è a Tivoli!! Bellissima,con più di 100 fontane #tzvip”, si legge su Twitter. Sebbene la più nota sia a Tivoli in provincia di Roma, una Villa D’Este si trova anche a Cernobbio, sul Lago di Como, come detto dalla Conduttrice, che quindi non ha fatto alcuna gaffe.

