“Lo faccio sempre con mia figlia…”. Momento confidenze al GF Vip. Dayane lo racconta a Carlotta e scendono le lacrime

Serata ricca di sorprese ed emozioni al Grande Fratello Vip, ma una lite scoppiata all’improvviso tra Rosalinda e Dayane ha destabilizzato la serenità della Casa. Nel silenzio della notte, la Cannavò si confida con Maria Teresa e le esprime tutte le sue perplessità su ciò che è accaduto: “Forse oggi sono stata esagerata rispondendo male”, afferma cercando un sostegno da parte della giornalista.

"No, è comprensibile la tua reazione. Tutti hanno notato l'esagerazione di Dayane. Nessuno ha più voglia di discutere con lei, io per prima! Non è il momento giusto per fare delle osservazioni. Mi ha detto che non sopporta più nessuno. Dice che è stanca", afferma Maria Teresa in tutta sincerità. Rosalinda appare subito sollevata: "È nervosa come tutti", si sbriga a dire.















E infatti Dayane si è poi sfogata con Carlotta dell'Isola parlando della sua vita fuori dalla casa e della figlia avuta da Stefano Sala. "Non mi ricordo nemmeno che vita facevo senza di lei – ha detto – Come se qualcosa fosse stato cancellato dalla mia mente. Non mi ricordo più la sensazione di essere da sola, di non averla. Sì, era bella quella vita lì da sola, ma è più bella adesso".















Carlotta la ascolta con attenzione e commenta: "Un figlio ti completa. E poi è tuo, ti cresce dentro. Che privilegio che hanno le donne". Dayane continua: "L'amore poi è reciproco. Io non sono perfetta, però ai suoi occhi sì. Mia figlia mi dice 'sei la mamma migliore al mondo'. Tanta roba eh. A volte mi dice delle frasi che le vengono proprio dal cuore, d'amore, io resto così. Mi fa sciogliere in ogni momento".









Poi si scioglie in lacrime, pensando a un momento tutto loro che condividono ogni settimana: “Io vado sempre in chiesa con lei. Crede in Dio e sa tutte le preghiere – racconta – Una volta eravamo in chiesa, io ho fatto la mia preghiera e le ho detto di fare la sua. Dopo ho chiesto se me la raccontava e mi ha fatto piangere. Mi ha detto ‘mamma, vorrei che prima che morissi Dio venisse al mondo e salvasse le persone che non possono camminare e quelle che stanno male’. Ti rendi conto?”.

