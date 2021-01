Justine Mattera è stata ospite a I Soliti Ignoti, lo show condotto da Amadeus. La sua è stata una bellissima esperienza perché è riuscita a vincere 100mila euro, una somma che andrà in beneficenza. Ha confessato di essere stata molto fiera di aver vinto questa somma a chi ne ha più bisogno in questo momento.

Per lei, ha aggiunto, così come per tantissime persone, i medici soprattutto, è un momento davvero molto difficile dal momento che, in particolar modo questi ultimi, sono sempre in prima linea a prendersi tutti i rischi maggiori nella lotta contro questo virus misterioso che sta mietendo milioni di vittime in tutto il mondo. (Continua dopo la foto)















Durante la puntata Justine Mattera si è resa protagonista di una gaffe. Infatti mentre stava per indovinare l’ignoto numero 7, ha chiesto uno degli aiuti. In particolare l’incontro ravvicinato: ha lasciato la sua postazione e si è avvicinata all’ignoto cercando di osservarlo bene per capire quale fosse la sua professione. Inoltre indovinare quell’ignoto le avrebbe consentito di dare la risposta esatta anche all’ignoto successivo dal momento che ne erano rimasti solamente due. (Continua dopo la foto)















Mentre osserva l’ignoto Amadeus le dice: “Ammazza Justine hai fatto una sfilata!”, dice scherzando il conduttore. La Mattera risponde con una gaffe: “Eh ca**o questo vestito merita!”. Imbarazzo in studio, risate e un applauso per stemperare gli animi. Ma la puntata con Justine è un vero record. La modella vince 100mila euro che sono stati devoluti in beneficenza. Infatti dopo aver indovinato tutti gli ignoti, per Justine Mattera si è trattato di trovare il parente misterioso. E, dopo qualche impaccio iniziale, l’ex ballerina nata a New York (è stata anche sposata per due anni con Paolo Limiti) è riuscita a trovare anche quello. (Continua dopo la foto)









Di recente Justine Mattera ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico “I Lunatici”, in cui è tornata a parlare dei suoi scatti arditi in cui mostra tutta la sua sensualità e avvenenza. “A puntare il dito sono di più le donne. Di solito fanno certi commenti perché hanno qualche frustrazione dentro. Come faccio io, possono fare tutti. Non faccio del male a nessuno. Tendo a pensare che le persone che criticano hanno qualche frustrazione loro, io provo a capirle, ma non ci riesco”, ha spiegato l’ex ballerina. “Io ho sempre usato il mio corpo, magari ti puoi anche rimettere in gioco, facendo tanto sport, mi permetto anche di far vedere il mio corpo, che alla mia età è abbastanza in buone condizioni. Non voglio competere con le ventenni, quando me lo scrivono rido, io voglio semplicemente vivere bene con la mia età, ed è possibile farlo, con costanza e volontà”, ha aggiunto.

“Hey, ma che succede?”. Dubbi al GF Vip, Giulia Salemi troppo vicina a quell’altro. E Pierpaolo Pretelli…