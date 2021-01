In vista della seconda puntata dello show di Fiorella Mannoia, La musica che gira intorno, la cantante è stata ospite di Serena Bortone. nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. La Bortone continua a condurre da casa dopo la positività al Covid. Quello di venerdì 22 gennaio è il secondo e ultimo appuntamento dello show che celebra la musica e il suo ruolo come colonna sonora della nostra vita.

Insieme a Fiorella Mannoia ci saranno tanti ospiti – tra monologhi, duetti e dialoghi sul palco – come Giorgia, Marco D'Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero.















Durante la prima puntata, Fiorella Mannoia ha dichiarato il grande ruolo della musica nella vita di tutti noi: "C'è musica per la testa, che fa pensare, c'è musica per il cuore, che fa emozionare, c'è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… la nostra musica".















Durante l'intervista Serena Bortone ha fatto un parallelismo tra la carriera della grande e indimenticabile Mina e Fiorella Mannoia. Quest'ultima ha spiegato che Mina è stata la sua fonte di ispirazione e ha ammesso senza problemi: Il confronto vocale con Mina è stato impietoso. Non riuscirei mai a cantare 'Brava' come faceva lei". Tra le due la chiacchierata, ma a un certo punto, parlando dello show musicale, Serena Bortone ha spiazzato Fiorella Mannoia.









La conduttrice ha chiesto a Fiorella Mannoia: “Ci pensi mai di sparire come Mina?”. Dall’espressione della cantante possiamo subito capire la sua reazione. Questa è stata la pronta risposta: “Non mi passa proprio neanche per la testa, non vi libererete di me così facilmente”. Insomma i tanti fan di Fiorella Mannoia possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo. La cantante ha ancora voglia di fare musica e di stupire con la sua bravura le tante persone che la seguono con grande passione.

