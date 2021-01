Poco più di un mese alla fine del Grande Fratello ma gli animi sono ormai bollenti. Dentro la casa infatti l’armonia si è definitivamente guastata e iniziano a volare parole grosse. Al centro della discussione sempre Dayane Mello. Il pubblico del GF Vip è sempre attentissimo a quanto accade nella Casa più spiata di Cinecittà e nelle ultime ore chi seguiva la diretta h24 ha condannato duramente un gesto di Dayane Mello ai danni di Maria Teresa Ruta.

Che non ha fatto infuriare solo i fan, ma anche la sua amica Rosalinda Cannavò. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato da un nuovo gioco lanciato dagli autori del reality per i vipponi. In pratica al suono della sirena dovevano abbracciarsi ma dal momento che nella Casa sono rimasti in 11, dunque un numero disparo, chi rimaneva da solo doveva fare penitenza.















Ovvero bere un intruglio ideato da Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Nel dettaglio una bibita disgustosa a base di colatura di alici. Suonata la prima sirena, poco dopo la lettura del comunicato del GF Vip i concorrenti sono corsi a trovare un compagno o una compagna da abbracciare e a rimanere da sola e dunque a dover bere quell'intruglio schifoso è stata Maria Teresa Ruta.















Già qui i fan hanno avuto da ridire: "Ovviamente è Mtr a rimanere da sola", ha scritto qualcuno su Twitter. E ancora: "Ci mancava solo il gioco degli abbracci per farla sentire ancora di troppo". Nel secondo giro la modella brasiliana, spiazzando tutti e non solo Rosalinda, si è rifiutata di abbracciare la Ruta. Il motivo? Forse nelle parole che Dayane Mello avrebbe rivelato a Maria Teresa"Non è il momento giusto per fare delle osservazioni…Mi ha detto che non sopporta più nessuno…".











Aggiungendo poi che pare abbia iniziato ad avvertire una certa stanchezza dopo tutti questi mesi lontana da sua figlia e dai suoi affetti più cari: “Dice che è stanca…” Poco dopo la bionda conduttrice ha anche ammesso che ormai nella casa più spiata dagli italiani nessuno avrebbe più voglia di litigare con Dayane Mello al GF Vip: “Nessuno ha più voglia di discutere con lei, io per prima!”

