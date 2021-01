“Entra lei nella prossima puntata”. GF Vip, un altro colpaccio di Signorini: nuova concorrente una davvero ‘tosta’

Grande Fratello Vip, l’indiscrezione fa il giro del web in poche ore. La notizia stuzzica non poco gli entusiasmi del pubblico italiano. Ci si prepara a vederla in vesti del tutto inusuali. Di chi stiamo parlando? Proprio di Alda D’Eusanio che secondo alcuni rumor potrebbe essere una nuova concorrente del reality show a partire da venerdì 29 gennaio. Proviamo ad approfondire.

Una data attesissima quella del 29 gennaio, che potrà vedere varcare la soglie della porta rossa proprio Alda D'Eusanio. Come tutti ricorderanno, la conduttrice ha già guidato il timone di un altro noto programma ovvero L'Isola dei Famosi, ma questa volta per lei tutto verrà vissuto da un altro punto di vista. E non entrerebbe da sola, bensì accompagnata da un suo inseparabile amico.















Stiamo parlando di Giorgio, ai più forse questo nome non dirà nulla, ma chi invece ha sempre seguito la conduttrice sul profilo Instagram sa perfettamente di chi si tratta. Giorgio è il pappagallo della conduttrice, inseparabile e fedele compagno di avventure nonchè del tutto inusuale 'ospite della casa più spiata d'Italia. E se tutto dovesse trovare conferma, bene prepararsi alla possibilità di assistere a siparietti indimenticabili.















Come reagiranno i concorrenti dopo l'arrivo della coppia? Giorgio verrà accettato in casa e soprattutto Alda sarà disposta ad andare incontro alle inevitabili frecciatine di Antonella Elia, di cui in passato ha detto: "Cosa posso dire di Antonella? In Tv è il momento di chi non sa fare nulla, e questo è proprio il suo momento. Lei molti anni fa ha lavorato con Corrado, questo è vero. Lui era stato il primo a intuire che Antonella Elia non avesse talento e lei ci ha costruito su il suo personaggio".









Dunque se tutto dovesse andare incontro a una conferma, l’ingresso in casa di Alda potrebbe sicuramente fare traballare equilibri già decisamente precari, soprattutto quando Antonella Elia troverà la possibilità di ‘rispondere’ per le rime a quanto affermato dalla conduttrice in passato. E dopo la lite con Samantha De Grenet, l’eventualità di scagliarsi contro Alda D’Eusanio potrebbe segnare ulteriormente la sua immagine pubblica. Meglio andare cauti e attendere che tutto venga confermato.

