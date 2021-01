Il pubblico del GF Vip è sempre attentissimo a quanto accade nella Casa più spiata di Cinecittà e nelle ultime ore chi seguiva la diretta h24 ha condannato duramente un gesto di Dayane Mello ai danni di Maria Teresa Ruta. Che non ha fatto infuriare solo i fan, ma anche la sua amica Rosalinda Cannavò. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato da un nuovo gioco lanciato dagli autori del reality per i vipponi.

In pratica al suono della sirena dovevano abbracciarsi ma dal momento che nella Casa sono rimasti in 11, dunque un numero disparo, chi rimaneva da solo doveva fare penitenza. Ovvero bere un intruglio ideato da Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Nel dettaglio una bibita disgustosa a base di colatura di alici. (Continua dopo la foto)















Suonata la prima sirena, poco dopo la lettura del comunicato del GF Vip i concorrenti sono corsi a trovare un compagno o una compagna da abbracciare e a rimanere da sola e dunque a dover bere quell’intruglio schifoso è stata Maria Teresa Ruta. Già qui i fan hanno avuto da ridire: «Ovviamente è Mtr a rimanere da sola», ha scritto qualcuno su Twitter. E ancora: «Ci mancava solo il gioco degli abbracci per farla sentire ancora di troppo». (Continua dopo la foto)















Alcuni utenti inoltre hanno notato: «Adesso camminano tutti a coppia. Berrà solo Maria Teresa Ruta, povera». Più tardi, stessa storia. Durante l’aperitivo, torna a suonare la sirena e ancora una volta la mamma di Guenda Goria si è ritrovata da sola perché in quel preciso momento era in giardino e non al tavolo con gli altri. Ma Rosalinda ha provato a evitare che ribevesse la Ruta. (Continua dopo le foto)











L’attrice stava per abbracciare proprio Dayane, seduta accanto a lei, ma all’improvviso la lascia e dice a Maria Teresa: “Abbraccia Dayane, bevo io stavolta”. Ma la modella brasiliana, spiazzando tutti e non solo Rosalinda, si è rifiutata di abbracciare la Ruta. Un gesto che ha fatto davvero infuriare il popolo di Twitter: «Ma non ti vergogni? Almeno il rispetto per una donna più grande di te». Anche la Cannavò l’ha presa male, tanto che poco dopo si è rifugiata in camera a piangere.

“Ho voglia di baciarti”. Giulia Salemi, non solo Pierpaolo. Confessione inaspettata al GF Vip: “Faccio pensieri strani su di te…”

fbq('track', 'Gossip');