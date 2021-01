Non corre buon sangue tra Guendalina Tavassi e Giulia Salemi e nessuna delle due si sforza di dimostrare il contrario. E con Giulia dentro la casa del Grande Fratello, alle perse con una relazione che sembra pronta a continuare anche fuori con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, Guendalina è tornata ad attaccarla. Per la Tavassi, vittima nelle settimane scorse di revenge porn, non è un bel periodo.

La diffusione di filmati a espresso contenuto erotico ha scosso profondamente la showgirl e con lei il marito.

Una situazione particolarmente dolorosa dalla quale sta cercando di uscire pian piano, attraverso il conforto della famiglia e dedicandosi al lavoro. Ieri la Tavassi è stata ospite di Casa Chi, il programma condiviso sulla pagina Instagram della rivista diretta da Alfonso Signorini e non ha avuto peli sulla lingua. Continua dopo la foto















Se da una parte ha difeso Pierpaolo Pretelli, dall’altra ha stroncato Giulia Salemi accusata di essere un’arrivista disposta a tutto pur di farsi notare. Parole a sostegno delle quali ha portato un episodi che ha visto protagoniste le due ‘mai amiche’ e finora rimasto segreto. Ospiti entrambe di un programma di Paola Perego, durante la pubblicità la conduttrice aveva spiegato alla Tavassi di annunciare la sua presenza anche nella prossima puntata. Continua dopo la foto















Una volta rientrati in studio, però, mentre la Perego stava dando l’appuntamento alla prossima settimana, la Salemi ha preso il microfono urlando che sarebbe tornata anche lei tra gli ospiti. In poche parole si è auto invitata soffiando il posto a Guendalina Tavassi e mettendo Paola Perego all’angolo e incapace di replicare. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)



“Forse nemmeno se ne accorge ma quotidianamente scavalca le persone e approfitta delle situazioni”, ha spiegato poi Tavassi. E non la sola a raccontare storie del genere. Dello stesso tono è stato quello del conduttore di Casa Chi Gilberto Savini, che ha parlato di un caso analogo riguardante sempre Giulia Salemi: “Era agli inizi della sua carriera ed era stata invitata con altre persone nel programma di Caterina Balivo e andava dicendo: “Sì, sono qui con la mia collega”. Si era messa sullo stesso piano della Balivo”

