È andata in onda ieri sera la prima puntata della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa che ha visto l’eliminazione della coppia formata dal pupo Mattia Garufi e la secchiona Silvia Gandini. Nel programma di Italia1 condotto da Andrea Pucci, con Francesca Cipriani in veste di madrina, la coppia si è sfidata in finale al bagno di cultura contro l’altra coppia formata dalla pupa Laura Antonelli ed il secchione Luca Marini perdendo contro quest’ultimi. La prima coppia eliminata da La pupa e il secchione 2021 è dunque la coppia Mattia-Gandini.

Come saprete,iIn questa seconda edizione de La pupa e il secchione e viceversa tra le 8 coppie, l'ultima classificata è stata quella formata da Laura Antonelli e Luca Marini mentre i primi classificati Miryea e Guidi hanno deciso di mandare al sintony test Linda e Pisano e Mattia e Gandini. I pupi di entrambe le coppie hanno spiegato alla giuria di questa puntata formata da Iva Zanicchi, Francesca Barra e Carmelo Abbate il loro pensiero sulle pari opportunità ed alla fine la coppia perdente è stata quella dei viceversa Mattia e Gandini.















La coppia in questione si è sfidata contro Laura e Marini nella prova finale del bagno di cultura e dopo una serie di gaffe, come ignorare chi sia Vincenzo De Luca o Roberto Burioni, oppure scambiare la foto di Giulia Salemi per Giulia De Lellis alla fine ad abbandonare il programma sono stati Mattia Garufi e Silvia Gandini.























Poi, dalle anticipazioni della seconda puntata de La pupa e il secchione, invece, si scopre che in giuria nel programma condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani arriveranno Malgioglio, Natalia Titova e Giulia Salemi, attualmente rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip.



C’è da dire poi che per quanto riguarda le coppie, inizieranno ad esserci le prime liti e discussioni. Infine ci sarà anche la possibilità per le coppie di scambiare il rispettivo partner con un altro e qualche pupa accetterà lo scambio.

