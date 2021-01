Lo abbiamo intuito tutti, i più addicted ci saranno arrivati certamente prima, ma ormai è cosa fatta: Pierpaolo Pretelli non basta più alla bella Giulia Salemi. Baci e lingue 24 ore su 24, ma Giulia non ne ha mai abbastanza, e ha istintivamente puntato un’altra persona nella casa del GF Vip, che non è ovviamente Pierpaolo Pretelli. Sembra proprio che la bella influencer italo persiana stia concentrando e spostando la sua attenzione su una vippona in particolare.

La vippona in particolare è chiaramente ancora inquilina della Casa. La verità viene sempre a galla, a volte sfocia e rompe tutti gli argini perché non ce la fa più. Qualcuno la paragona ad un fiume in piena che abbatte le barriere, quando invece a volte, spesso, si fa largo per inerzia, perché non potrebbe fare altrimenti, stanca. Sarà stato il caso di Giulia Salemi? Scopriamolo insieme…





























Dentro la casa del GF Vip, ieri pomeriggio, giovedì 21 gennaio, nel bel mezzo di un momento di relax, Giulia Salemi si è messa di fianco a Stefania Orlando e le ha fatto una confessione davvero inaspettata. La Salemi ha detto di aver voglia di baciare la sua coinquilina, perché la trova bella e sensuale. "Ma sai che io ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te? Non lo so bene, però mi piace guardarti. Sei bella, sei anche sexy. Cosa mi salta in mente? Ho anche voglia di baciarti. Stefania Orlando un po' disorientata dalla rivelazione choc ha risposto con gentilezza: "Ah, grazie. Vabbè. Come devo fare con te? Diciamo che sei affettuosa, molto affettuosa".









Giulia vorrebbe baciare Stefania#GFVIP pic.twitter.com/kMDTWpRmwx — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 21, 2021

Ma quindi Dayane e Rosalinda, le Rosmello per intenderci, saranno ormai finite nel dimenticatoio? Beh a quanto pare sì, tutti gli occhi da ora in poi saranno per Giulia Salemi e Stefania Orlando. Di seguito un simpatico aneddoto raccontato dalla Salemi su sua mamma Fariba: “Siamo uscite dalla palestra e una volta in macchina lei si è accorta che non c’era benzina. Ha fermato due ragazzi per chiedere di aiutarci e poi mi ha indicata ‘guardatela, la riconoscete? Lei è Giulia Salemi!’ Io volevo nascondermi dalla vergogna, poi doppiamente umiliante perché questi non sapevano chi cavolo fossi. Quindi mia madre ha iniziato a dire ‘è famosa, ha fatto il Grande Fratello Vip, Pechino Express, Miss Italia e tante cose nel mondo dello spettacolo’.

