Colpo di scena nella Casa del GF Vip con la telefonata di Francesca, sorella di Rosalinda Cannavò. In vista del nuovo allungamento del reality, che finirà a fine mese come comunicato da Alfonso Signorini in diretta, ai vipponi è stata data la possibilità di ricevere una telefonata da parte dei loro affetti più cari.

E a chiamare Rosalinda è stata la sua famiglia, in particolare i genitori e la sorella Francesca che la supportano a distanza sin dall’inizio della sua avventura nella Casa. Ma in questa occasione l’attrice non ha ricevuto solo saluti affettuosi e sostegno: la sorella ha avuto infatti l’ingrato compito di comunicarle la decisione presa dal fidanzato. Giuliano Condorelli, che abbiamo visto anche al reality in passato, ha scelto di prendersi una pausa dal loro rapporto. (Continua dopo la foto)















Non è dato da sapere il motivo per cui Giuliano non abbia comunicato in prima persona all’attrice la sua decisione di distaccarsi da lei, almeno in questo momento. Ecco cosa si legge nella didascalia di un video caricato sul sito del Grande Fratello in cui lei piange: “La Vip si apre ai compagni sulla storia con Giuliano, scossa dal messaggio riportatole da sua sorella in cui lui chiede una pausa”. (Continua dopo la foto)















La reazione di Rosalinda a quella telefonata? Scossa dalla comunicazione ricevuta dalla sorella, ha fatto poi sapere ai suoi compagni di gioco che Giuliano l’aveva già lasciata qualche tempo prima che la giovane entrasse nella Casa del GF Vip, perché convinto di non essere più innamorato di lei. “Vivevamo insieme a Milano. Un giorno si sveglia e mi dice che non mi ama più”, ha confessato senza riuscire a trattenere le lacrime. (Continua dopo foto e post)









Ma quindi Giuliano ha chiesto una pausa a Rosalinda, cioè l’ha lasciata per messaggio inviato per interposta persona? Non ho capito, ROSALINDA È SINGLE? #GFVIP #rosmello pic.twitter.com/HY8GZKN7wU — Haivisto (@Haivisto1) January 21, 2021



E ancora: “Stavo a casa sua a Milano da due mesi, cercavo lavoro e poi arrivò quella batosta. Non andava bene tra noi. Ma non andava più per lui che per me. Però io rimasi a Milano e non tornai in Sicilia. Ragazzi io non ho bisogno di nessuno, vado avanti anche con le mie forze”, ha poi aggiunto Rosalinda.

Amedeo Goria, incidente d’auto a Roma: in macchina c’era anche la figlia Guenda

fbq('track', 'Gossip');