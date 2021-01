Nel 2021 la tv deve necessariamente regalare sorprese e colpi di scena, anche quando si tratta di un programma con una storia più che importante alle spalle come Striscia la Notizia. Il noto programma satirico questa sera ha infatti regalato una bella sorpresa ai tanti telespettatori, con una irruzione a sorpresa di Elisa Isoardi che si è avventurata come conduttrice improvvisata al posto della spalla di Greggio, Enzo Iacchetti.

"Prima Salvini, adesso Conte… per tenerci separati sempre. Maledetti!" ha ironizzato il comico Iacchetti. Solo al calare dell'inaspettata incursione i due si sono potuti avvicinare e baciare, ma solo tramite un grande divisore con dei fori ricoperti di cellophane trasparente tramite cui i due conduttori si sono potuti abbracciare.















La conduttrice trentottenne Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi è tornata a parlare del suo rapporto con Raimondo Todaro, sorprendentemente al timone di Striscia la notizia per una serata ha potuto in qualche modo fare tutto quello che in genere fa la storica coppia formata da Greggio e Iacchetti.























Ad inizio puntata la conduttrice originaria di Cuneo ha voluto presentare la coppia di veline, non senza una piccola gaffe: "Shaila e Michela, le velineee" (la modella si chiama Mikaela e non Michela). Ha fatto certamente rumore la presenza di Elisa Isoardi nel noto programma satirico Striscia la notizia.



Sui social i fan si sono divisi, c’è chi ha dichiarato “non capisco la presenza di Isoardi” e chi ha invece ipotizzato un passaggio della conduttrice a Mediaset: “Lavori in corso per un passaggio su Canale 5? “. Sicuramente l’esperienza non è dispiaciuta ad Elisa Isoardi che su Twitter ha espresso tutta la sua gioia: “Ma quanto mi sono divertita, grazie ragazzi , davvero”.

