Disavventura nella serata di ieri per Amedeo Goria e la figlia Guenda. La notizia è cominciata a circolare nella tarda serata di ieri quando alcuni siti hanno riportato di un piccolo incidente a padre e figlia mentre erano a bordo della loro auto nei pressi del quartiere Prati a Roma. La notizia, tra gli altri, è stata riportasta dal Mattino di Napoli secondo cui alla guida c’era il giornalista sportivo mentre l’ex gieffina Guenda era seduta nel lato passeggero.

Tra padre e figlia non sempre i rapporti sono stati idilliaci. Ne sono una testimonianza i tanti scontri avvenuti fuori e nello studio del Grande Fratello Vip al quale Guenda Goria ha partecipato senza troppa fortuna ma rivelando lati sconosciuti del suo carattere che l’hanno fatta apprezzare dal pubblico da casa. Tra tutte le concorrenti infatti Guenda Goria è stata tra le più seguite. Continua dopo la foto















Come lei solo Elisabetta Gregoraci, l’ape regina dell’edizione numero 5, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Dayane Mello, candidati alla vittoria finale. Se su Dayane scommettono tanti vip, a cominciare da Francesco Facchinetti, su Tommaso Zorzi punta con forza il pubblico sui social che ne apprezza la sincerità e la poca voglia di compromessi. Continua dopo la foto















Quanto a Guenda Goria, una volta uscita dalla casa ha ripreso la sua vita di tutti i giorni, documentata quotidianamente sui social dove ormai vanta un seguito piuttosto nutrito. E sicuro documenterà anche questa piccola disavventura. Nel dettaglio, scrive il Mattino, le cose sono andate così. “Amedeo Goria, facendo marcia indietro, ha colpito un motorino”. Continua dopo la foto











“Fortunatamente – si legge ancora sulle colonne della versione on line del quotidiano partenopeo – nessuna delle due parti si è fatta male. Una volta scesa dall’auto, Guenda avrebbe fatto una ramanzina al padre. Come riporta il sito, papà e figlia non avrebbero indossato la mascherina. Probabilmente dimenticata in auto per il momento concitato”. Insomma, più che l’incidente a fare notizia è il carattere fumantio di Guenda che, neppure davanti a degli estranei ha lesinato qualche parola di troppo al famoso papà.

