I litigi tra Arisa e Rudy Zerbi sono ormai all’ordine del giorno ad Amici. Qualche settimana fa avevano litigato per l’esibizione di Raffaele. Arisa gli aveva consegnato la maglia parlando di una forte personalità. Rudy Zerbi, però, non ero dello stesso parere e chiedeva di poter riascoltare il ragazzo. Mentre Arisa non tratteneva il proprio entusiasmo, Zerbi esprime molte perplessità.

“Lui non mi arriva, non so chi sia”, affermavav Zerbi. “Penso che il problema sia tuo”, replicva Arisa. “Stai facendo un pippone”, sbottava Zerbi. “Infatti mi chiamo Pippa”, diceva divertita Arisa. Tutto finito? Acnhe no, perché i litigi erano scoppiati di nuovo dopo l’esibizione di Esa Abrate, uno degli allievi di Rudy Zerbi e dunque cantante. Esa si era esibito, su scelta di Rudy, su un pezzo in inglese. Arisa aveva avuto qualcosa da obiettare: secondo lei, il ragazzo aveva stonato e la responsabilità è nella scelta del brano proprio da parte di Zerbi. Continua dopo la foto















“Ci sono pezzi in cui era più forte” aveva ammesso Arisa. Spinta da Rudy Zerbi a dire quali fossero i pezzi Arisa zittisce Rudy Zerbi: “No, dato che tra me e te non c’è feeling”. Puntuale la conferma di Rudy: “Questo si era capito”. L’ultimo capitolo della lite poco fa con Arisa che sospetta che Zerby voglia danneggiare i suoi allievi. Continua dopo la foto















Zerbi infatti ha chiesto ai ragazzi in casetta quale inedito preferivano fra tre arrivati intermedi nella sfida di sabato scorso: Enula, Evandro e Raffaele. L’inedito di quest’ultimo ha ricevuto meno voti e quindi Zerbi ha chiesto alla produzione di non pubblicarlo. Il cantante si è sfogato un po’ con la sua insegnante in sala prove nel daytime di oggi. Continua dopo la foto











“Non so se si possa fare questa cosa qui, ma la trovo veramente scorretta. Perché a lui che ca…o gli cambia? Ma proprio che mi vuole rompere le pa..e a me” ha detto Arisa. La richiesta di Rudy Zerbi comunque non è stata accettata: Il sole alle finestre di Raffaele verrà pubblicato a mezzanotte sulle piattaforme insieme agli altri previsti. Una cosa è certa, tra Arisa e Rudy la resa dei conti non è lontana.

Ti potrebbe interessare: “Tutto pronto, c’è la data”. Arisa, la spifferata sulle nozze: chi è il fidanzato