Carlotta Dell’Isola è riuscita a resistere e a continuare il suo percorso al ‘Grande Fratello Vip’. Il televoto infatti le ha dato ragione nell’ultima puntata, andata in onda lunedì scorso, quando è stata in grado di battere Cecilia Capriotti, eliminata dal reality show. Nonostante qualche titubanza iniziale, adesso la gieffina si sta finalmente aprendo con i compagni di avventura. Ha ammesso di avere un carattere schivo, quindi la timidezza spesso la fa da padrona. Ma ora sta cambiando.

Qualche giorno fa ha inoltre ricevuto una bellissima sorpresa dal suo fidanzato Nello Sorrentino, il quale ha fatto sorvolare sulla Casa più spiata d'Italia un aereo recante una meravigliosa scritta, che confermava il suo immenso amore nei confronti della giovane. Carlotta Dell'Isola però non ha vissuto soltanto bei momenti nella sua vita ed ha infatti confidato che non tutto è sempre andato nel verso giusto. Anche a causa della sua dolce metà, che non è sempre stato impeccabile.















L'ex volto di 'Temptation Island' si è sfogato con Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò ed ha criticato alcuni comportamenti assunti dal suo partner un po' di tempo fa. Durante le litigate faceva praticamente intervenire anche i suoi familiari e lei riceveva tantissimi attacchi: "Ho passato un periodo che mi schifavano tutti. Rendeva partecipi tutti. Io non posso condividere tutto". Poi ha continuato il suo racconto, entrando nei dettagli e sorprendendo di fatto il pubblico da casa.















Dialogando dunque con le due coinquiline, Carlotta Dell'Isola ha aggiunto ancora: "Una litigata sempre davanti a tutti, che pensate voi? Mi ricordo che stavo davanti al camino in cucina. Io vengo a letto con te, pure quello dobbiamo condividere? O abbiamo qualcosa di nostro?". A quel punto è intervenuta la De Grenet: "Lo sbaglio è nel coinvolgere i genitori nelle discussioni". La ragazza ha proseguito il suo discorso, ammettendo di aver attraversato dei periodi alquanto complicati.









Carlotta ha chiesto lumi ad Andrea Zelletta, se anche lui fa così durante le discussioni. Il modello tarantino ha detto che non si comporta in questa maniera. E la Dell’Isola ha concluso: “Ogni cosa diventava una discussione in famiglia”. Chissà come l’avrà presa Nello Sorrentino, il quale non avrà gradito particolarmente queste critiche indirizzate a lui e ai suoi familiari.

