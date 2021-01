Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi si è lasciato andare a confidenze molto private con gli altri inquilini della casa di Cinecittà confessando certi aneddoti appartenenti alle sue storie d’amore; partendo dal primo fidanzatino e arrivando a quella che è stata una storia che sui social ha fatto discutere.

"Sono stato un anno con un ragazzo italiano conosciuto in Scozia, è stato il mio primo amore" – ha raccontato Tommaso Zorzi ai suoi coinquilini – "Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna. Se mi fosse passato sopra con uno schiacciasassi avrei risposto 'Grazie'. Mi ricordo pianti a dirotto… Ogni tanto lo risento tutt'ora. Il primo anno ho vissuto all'università, avevo la camera singola con bagno in camera ed un enorme calendario dove mettevo le X ai giorni e contavo quanti ne mancavano per rivederlo".















Poi la rivelazione di Tommaso Zorzi che fa ghiacciare: ha avuto un rapporto con una persona manesca. "Una volta eravamo in discoteca e l'ho beccato tanto così da uno, così l'ho preso per la maglietta, l'ho tirato e gli ho detto 'che c**o fai?'. Lui si è girato ed ha iniziato ad azzuffarsi, così ci hanno sbattuto fuori. E proprio fuori la discoteca lui mi ha sbattuto per terra (…e mi sono aperto il mento) e dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta".















Una storia che ha fatto gelare il sangue agli inquilini e ai telespettatori della casa, che sui social hanno commentato lanciando messaggi di vicinanza all'influencer milanese. Allo stesso tempo la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip è stata presa d'assalto sotto al video in cui Tommazo Zorzi raccontava la sua storia. A far infuriare gli utenti social la frase utilizzata a corredo del post, decisamente imbarazzante visto il contenuto e il racconto dell'inquilino della casa. Come caption, infatti, l'account ufficiale del GF Vip ha scritto: "Il primo amore non si scorda mai❤️".









“#dayaners #rosmello #prelemi #gregorelli tutti perfavore, andate sotto l’ultimo post del gf e scrivete di cancellarlo. Tommaso ha raccontato di essere stato picchiato a sangue dall’ex e il gf ha scritto “il primo amore non si scorda mai ❤️” nella sua clip. Aiutateci. #gfvip”, “Ma state fuori di testa? Come potete scrivere una frase del genere”, si legge su Twitter. Molti hanno commentato che se fosse stata una donna a raccontare un simile episodio il GF Vip non avrebbe mai commentato il post con quella frase. E infatti, dopo la polemica, l’account del GF Vip ha cancellato il post.

